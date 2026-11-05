Por: Caracol TV

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Chaparral, un municipio ubicado en el departamento de Tolima, es reconocido por conservar edificaciones centenarias que reflejan la tradición arquitectónica y cultural de la región. Sin embargo, la tranquilidad que caracterizaba a sus habitantes se ha visto trastocada desde el pasado 20 de septiembre, cuando se inició una serie de movimientos sísmicos que no han dejado de afectar a la comunidad local. De acuerdo con información suministrada por Noticias Caracol, el reciente temblor ocurrido el 3 de noviembre, cuyo epicentro se localizó en Chaparral, agravó la situación y acentuó los daños en las viviendas antiguas y modernas por igual.

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Durante la madrugada del martes, se presentó uno de los episodios sísmicos más intensos de las últimas semanas, afectando principalmente a estructuras tradicionales compuestas de adobe y guadua, materiales que quedaron expuestos tras la caída de partes de los muros. Mabel Lozano, habitante del barrio La Loma, relató que el primer gran estruendo se sintió a las 2:48 de la mañana, seguido de otro movimiento aún más fuerte a las 4:00 a. m., momento en el que muchos vecinos decidieron evacuar sus viviendas ante el miedo y la incertidumbre.

El impacto no solo se reflejó en propiedades antiguas; incluso edificaciones recientes, como una de tres pisos, sufrieron daños sobre sus muros internos. Las autoridades en Chaparral, según Noticias Caracol, han trabajado de manera preventiva para minimizar riesgos y evitar que las paredes de ciertas terrazas comprometan la seguridad de las construcciones contiguas.

La seguidilla de temblores ha alterado la cotidianidad del municipio. Martha Morales, habitante afectada, compartió que desde el 20 de septiembre la vida cambió radicalmente: los sismos se repitieron con una frecuencia de hasta cada cinco minutos durante casi cuatro días, impidiendo el descanso nocturno y diurno de las familias. Este episodio llevó a que la comunidad empezara a replantear el estado estructural de sus hogares y la importancia de la prevención ante desastres.

El barrio Versalles tiene su propio reflejo de esta emergencia en la historia de don Carlos, un hombre de 68 años que perdió buena parte de su casa como consecuencia del temblor. Él hizo un llamado público, a través de Noticias Caracol, solicitando apoyo para reconstruir su vivienda ante la inseguridad de pasar la noche dentro de lo poco que quedó en pie.

Según datos de la Alcaldía de Chaparral, el reciente sismo dejó cerca de 100 edificaciones afectadas solo en la zona urbana y se han contabilizado al menos 2.136 movimientos sísmicos desde septiembre. La comunidad permanece atenta y preocupada, mientras busca soluciones y ayuda para reconstruir su vida cotidiana en medio de la incertidumbre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas viviendas han sido afectadas por los sismos en Chaparral, Tolima?

De acuerdo con datos de la Alcaldía, el más reciente episodio sísmico dejó alrededor de 100 edificaciones afectadas en la parte urbana del municipio de Chaparral. Además, hasta la fecha, se han registrado un total de 2.136 movimientos sísmicos, una situación que ha puesto en alerta a la comunidad y exigido acciones de prevención y reparación.

¿Por qué las casas en Chaparral, Tolima, sufrieron daños durante los recientes temblores?

Las viviendas de Chaparral, especialmente aquellas de construcción antigua con materiales como adobe y guadua, resultaron vulnerables ante la intensa actividad sísmica iniciada en septiembre. El último temblor expuso la fragilidad de estas estructuras, ya que era habitual que no tuvieran columnas o vigas de refuerzo, generando mayor riesgo de colapso y afectaciones estructurales serias.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.