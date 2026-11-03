Por: Noticiero 90 minutos

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Un sismo de magnitud 5,6 sacudió a Colombia en la madrugada del 3 de noviembre de 2026, según lo informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro del movimiento telúrico fue identificado en el municipio de Chaparral, Tolima, a 17 kilómetros de Roncesvalles, y tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros, lo que significa que ocurrió cerca de la superficie terrestre y en coordenadas específicas de latitud y longitud establecidas por la entidad.

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La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, respondió de inmediato ante el evento y anunció a través de sus redes sociales la suspensión temporal de las clases presenciales en todo el departamento. "Di instrucciones para que las clases se desarrollen de manera virtual en todo el Tolima, mientras se evalúa la situación (…) solicitamos a los municipios hacer lo propio, revisar las sedes educativas y reportar cualquier novedad", afirmó Matiz, citada en sus cuentas oficiales. Con esta medida se busca la seguridad de estudiantes y docentes y, en consecuencia, las actividades académicas continuarán en modalidad virtual mientras se revisan daños y se recopilan reportes de las instituciones educativas.

Por su parte, el alcalde de Chaparral, Helver González Mora, dio a conocer un balance preliminar sobre las afectaciones. En declaraciones divulgadas por Noticias Caracol, relató que dos mujeres fueron trasladadas al Hospital San Juan Bautista. Una resultó con una lesión en la pierna por la caída de un muro y la otra fue atendida por una crisis nerviosa; ambas se encuentran fuera de peligro. Además, González reportó la destrucción total de una vivienda en la vereda Río Negro, en la zona de Las Hermosas, una de las más afectadas por los sismos recientes. En el casco urbano también se identificaron varias viviendas averiadas. El alcalde pidió acompañamiento del Gobierno Nacional, señalando que la región lleva cerca de dos meses enfrentando esta compleja situación.

El fenómeno hace parte del enjambre sísmico que el Servicio Geológico Colombiano ha seguido desde el 20 de septiembre. Un enjambre sísmico consiste en una serie de temblores concentrados en una misma área y periodo, con variaciones en magnitud y frecuencia. Hasta ahora, se han registrado más de 1.632 sismos de magnitud superior a 2, y seis réplicas con valores entre 2,1 y 3,5. Según Carolina García, directora técnica de Geoamenazas del SGC, estos movimientos están relacionados con la presencia de fallas geológicas activas en la región, lo que explica la actividad recurrente reportada por la Red Sismológica Nacional y más de 4.500 notificaciones de ciudadanos desde Bogotá, Valle del Cauca y Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un enjambre sísmico y cómo afecta a zonas como Chaparral, Tolima?

Un enjambre sísmico, según el Servicio Geológico Colombiano, es una secuencia de temblores en una misma área durante un breve periodo, con variaciones en la magnitud y la frecuencia. Este fenómeno puede causar miedo e incertidumbre entre los habitantes y provocar afectaciones estructurales, como se evidenció en Chaparral, Tolima, con viviendas destruidas y daños materiales.

¿Cuáles han sido las consecuencias del sismo de magnitud 5,6 en el Tolima?

De acuerdo con el alcalde de Chaparral y datos del Servicio Geológico Colombiano, el sismo del 3 de noviembre dejó una vivienda destruida, varias más averiadas, y dos mujeres afectadas, una por lesión en la pierna y otra por crisis nerviosa. Además, las clases presenciales fueron suspendidas en todo el departamento para evaluar daños y proteger la vida de estudiantes y docentes.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.