Noticias Caracol anunció un importante relevo en su equipo internacional con la salida del periodista Juan Camilo Merlano de la corresponsalía en Estados Unidos. Durante los últimos años, Merlano estuvo al frente de la cobertura informativa desde la Casa Blanca y Washington, informando al público colombiano sobre el desarrollo del panorama político norteamericano, las dinámicas del Congreso y las elecciones clave en la potencia norteña.

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En medio de la transmisión periodística, el propio Merlano fue el encargado de darle la bienvenida oficial a su sucesora, la comunicadora María Camila Roa, quien asumirá de manera permanente el cubrimiento de la información gubernamental y legislativa en territorio estadounidense. “En mejores manos realmente no puede quedar, sino en las de María Camila Roa, que de hecho ya se ha familiarizado con los pasillos del Congreso que hemos recorrido ayer y hoy y que recorrerá en los próximos años en los Estados Unidos”, expresó el periodista saliente al hacer la entrega simbólica del micrófono.

Por su parte, María Camila Roa agradeció el voto de confianza tanto del canal informativo como de su antecesor, destacando la trayectoria y el rigor que caracterizaron el trabajo de Merlano durante su estancia en la corresponsalía. “Tengo unos zapatos muy grandes que llenar, la vara muy alta me deja Juan Camilo que me ha enseñado mucho de la política estadounidense”, afirmó la comunicadora tras asumir sus nuevas funciones al aire.

Con este cambio estratégico en su mesa internacional, el informativo de Caracol Televisión refuerza su presencia en las principales sedes del poder político en Estados Unidos, asegurando la continuidad del despliegue periodístico en un momento crucial para las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington.

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