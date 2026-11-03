Un descuido durante una transmisión en vivo le habría costado cerca de 8 millones de pesos a Westcol. El creador de contenido dejó expuestos los datos de su tarjeta de crédito mientras mostraba la pantalla de su computador en Kick, situación que algunos espectadores aprovecharon para hacer compras sin su autorización.

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El incidente ocurrió cuando el ‘streamer’ enfocó la información bancaria sin ocultar los números de la tarjeta. Varios usuarios hicieron capturas de pantalla y, en cuestión de minutos, comenzaron a utilizar los datos para realizar diferentes transacciones. La situación tomó por sorpresa a Westcol, quien se dio cuenta de los movimientos al revisar sus saldos.

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Entre las compras reportadas hubo videojuegos en tiendas digitales, suscripciones a plataformas de entretenimiento y productos adquiridos en supermercados. Uno de los casos que más llamó la atención fue el de una persona que habría utilizado el medio de pago para comprar una nevera.

El valor de las transacciones llegó a casi 8 millones de pesos colombianos, según lo que contó el propio creador de contenido durante la transmisión. La rapidez con la que se hicieron los cobros sorprendió al ‘streamer’, pues las compras se registraron mientras todavía estaba conectado con su audiencia.

Al notar lo que estaba ocurriendo, Westcol se comunicó de inmediato con su equipo de trabajo para pedir que bloquearan la tarjeta. Durante la llamada solicitó la cancelación del plástico con el propósito de impedir que continuaran apareciendo cobros y evitar que el monto de las compras aumentara.

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La reacción del influenciador quedó registrada en el directo y posteriormente el episodio se difundió en redes sociales. El caso puso en evidencia los riesgos de mostrar información financiera durante una transmisión pública, pues una captura de pantalla puede ser suficiente para que terceros intenten utilizar datos bancarios sin autorización.

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