Wendy Jeanette Durán Bocanegra acostumbraba compartir rutinas de gimnasio, consejos de alimentación y mensajes motivacionales en redes sociales. Sin embargo, su nombre pasó a los titulares por un caso judicial que comenzó durante una diligencia relacionada con el inmueble donde vivía. La creadora de contenido fue capturada en Cali después de que las autoridades encontraran armas, municiones y otros elementos en una casa del sector de Pance.

Sigue a PULZO en Discover

Durán tiene cerca de 8.000 seguidores en Instagram y publica contenido desde 2017. En sus videos, muchos grabados en inglés, muestra sus entrenamientos, comidas, elecciones de vestuario y experiencias de su vida entre Colombia y Nueva York. También comparte recomendaciones sobre edición de videos y mensajes relacionados con el bienestar personal.

La influenciadora también publicó contenidos sobre las consecuencias del terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto. En esas publicaciones mostró afectaciones en municipios del Valle del Cauca y difundió información sobre ayudas para las labores de rescate, además de donaciones de materiales y alimentos para familias damnificadas.

Uno de sus últimos videos, publicado cuatro días antes de conocerse la captura, hacía parte de una tendencia en redes sociales relacionada con pedirle una señal a Dios. Varios usuarios reaccionaron a esa publicación después de conocer el caso, con comentarios que relacionaban la tendencia con lo ocurrido.

Pero ¿cómo terminó bajo investigación? La captura se produjo el viernes 23 de octubre, durante una diligencia civil de embargo y secuestro de la vivienda, ordenada por un juez debido al presunto incumplimiento en el pago del arriendo.

Durante la inspección, las autoridades encontraron en un clóset 977 cartuchos calibre 5.56, un fusil Colt del mismo calibre y dos pistolas Glock de 9 milímetros. Según la información divulgada por la Fiscalía, también había un cargador con 35 cartuchos, dos miras holográficas y un adaptador de luz y láser.

La Fiscalía indicó que, al preguntarle por los permisos para tener ese material, Durán manifestó que no contaba con ellos. Por esa razón, la Policía la capturó en flagrancia.

Posteriormente, la Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Un juez de control de garantías ordenó que permaneciera en un centro carcelario mientras avanza el proceso. Cabe mencionar que la creadora de contenido se declaró inocente y que su responsabilidad deberá establecerse dentro de la investigación judicial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.