Rodrigo Lara tenía un anuncio preparado para esta semana, pero su salida del Ministerio del Interior cambió los planes. Ahora, el exfuncionario publicó el video que había grabado a comienzos de semana y que, según explicó, tenía previsto compartir el miércoles pasado.

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En el mensaje que acompañó la publicación en X, Lara presentó el video como parte de la entrega de su gestión y aseguró que allí anunciaba “una gran noticia para el país”. El exministro explicó que el presidente Abelardo de la Espriella le había encargado facilitar el proceso para destrabar las obras del Canal del Dique.

Vea también: Rodrigo Lara habló luego de salir del Ministerio del Interior y le dejó mensaje a De la Espriella

El anuncio llega después de la salida de Lara del Ministerio del Interior, decisión que se produjo por petición de De la Espriella en medio de la tensión que siguió al trámite del Presupuesto General de la Nación, que finalmente no fue aprobado por el Congreso en el plazo establecido.

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Como entrega de mi gestión, comparto este video que grabé a inicios de esta semana y que tenía previsto publicar el miércoles pasado, anunciando una gran noticia para el país. El Presidente @ABDELAESPRIELLA había encomendado facilitar todo lo necesario para iniciar las obras del Canal del Dique. El proceso de consulta previa llevaba cuatro años estancado. En apenas dos meses logramos evacuar la etapa de preconsulta en el Ministerio del Interior. Con este avance, el concesionario puede proceder al cierre financiero y avanzar hacia el inicio de las obras en febrero de 2027, conforme al compromiso público del Presidente. Me satisface dejar este resultado concreto, que permitirá avanzar en una obra estratégica para el Caribe colombiano, para el medio ambiente y para el país” — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 23, 2026

En el video, Lara aseguró que durante los dos meses que estuvo al frente de la cartera se logró avanzar en un proceso que llevaba cuatro años detenido. “Les tengo una maravillosa noticia, una noticia de esas de la patria milagro”, comenzó diciendo el exministro.

Según explicó, el Ministerio del Interior terminó la certificación de las comunidades que participarán en la consulta previa, con lo que el concesionario del proyecto ya podría avanzar hacia el cierre financiero y posteriormente comenzar las obras.

Lara aseguró que el proyecto contempla una inversión de 900 millones de dólares, equivalentes, según sus cálculos, a unos 3,4 billones de pesos. También destacó que la iniciativa contempla una inversión social de cerca de 300.000 millones de pesos en los municipios ubicados alrededor del Canal del Dique.

Otro de los datos que resaltó fue el impacto laboral del proyecto. De acuerdo con Lara, la obra podría representar unos 60.000 empleos directos e indirectos y beneficiar a tres departamentos de la región Caribe.

El exministro también puso el foco en el componente ambiental y señaló que las obras permitirían proteger la Bahía de Cartagena mediante las esclusas contempladas en el proyecto, que ayudarían a controlar el ingreso de sedimentos.

“En 2 meses hicimos lo que en 4 años no habían hecho. Trabas y trabas y trabas burocráticas. Lo hicimos realidad y es un milagro”, afirmó Lara en la grabación.

El exfuncionario agradeció además a funcionarios del Ministerio del Interior y al equipo relacionado con el proyecto. En el video también intervino Carlos Alberto Rosado, representante de los constructores, quien calificó la decisión como una noticia “maravillosa” y explicó que el avance permitirá cumplir con las comunidades que tienen derecho a la consulta previa.

Lara cerró su mensaje destacando que deja como resultado este avance en una obra estratégica para el Caribe colombiano, mientras el proyecto queda ahora en manos del concesionario para continuar con los siguientes pasos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.