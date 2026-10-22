Emiro Navarro volvió a llamar la atención de sus seguidores, esta vez por una confesión sobre su estado físico y emocional. El creador de contenido compartió un mensaje en su canal de WhatsApp en el que reconoció que no atraviesa su mejor momento, a pocas semanas de participar en ‘Stream Fighters 5’, evento de boxeo entre figuras de las plataformas digitales.

Sigue a PULZO en Discover

El ‘influenciador’, que ganó reconocimiento nacional tras su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’, del Canal RCN, y actualmente participa en ‘MasterChef Celebrity’, explicó que la preparación para el combate se ha sumado a otras situaciones que le causan preocupación y frustración.

(Vea también: Emiro reveló secuelas que ‘La casa de los famosos’ le dejó: “No ha sido fácil”)

En el mensaje publicado el martes 20 de octubre de 2026, Navarro decidió hablar con transparencia sobre las dificultades que enfrenta y cómo estas han influido en su bienestar.

Lee También

Emiro Navarro habló de su salud física y emocional

A través de su canal de difusión, el creador de contenido les contó a sus seguidores que ha tenido días complicados, marcados por diferentes preocupaciones y situaciones que, según explicó, no dependen completamente de él.

“Nena, quiero serles muy sincero… Estoy pasando por unos días difíciles, con mucho estrés, angustia y sobre todo preocupaciones”, escribió Navarro en el mensaje.

El ‘influenciador’ señaló que la exigencia que implica prepararse para una pelea de boxeo se ha combinado con otros asuntos personales, lo que le ha provocado tristeza y frustración durante este proceso.

Además, manifestó que su estado físico no es el ideal y que también ha experimentado dificultades en el plano emocional.

“Mi salud física no está en un 100 % y mi mente también me juega una mala pasada”, expresó.

Aunque no especificó cuál es la molestia física que presenta ni entregó detalles sobre una eventual valoración médica, sus declaraciones causaron inquietud entre quienes siguen de cerca su participación en el evento.

Entre las preocupaciones que mencionó Navarro también se encuentra un aspecto relacionado con la presentación que prepara para su combate: la música y el artista que lo acompañaría durante su entrada.

El creador de contenido reconoció que todavía no ha conseguido definir ese detalle y que continúa buscando una alternativa para resolverlo antes del espectáculo.

“Por ahora no tengo artista para mi entrada y sigo buscando la manera de resolverlo de la mejor forma posible”, señaló.

Aunque se trata de uno de los asuntos pendientes en la organización de su participación, Navarro dejó claro que mantiene su intención de ofrecer una presentación que esté a la altura de las expectativas de sus seguidores.

“Tengo muchas ganas de hacer las cosas bien y de darles el mejor show posible”, agregó.

El ‘influenciador’ también reconoció la ilusión que existe alrededor de su combate y aseguró que comparte ese entusiasmo con quienes lo han acompañado durante su preparación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rechismes (@rechismes)

¿Cuándo será la pelea de Emiro Navarro en ‘Stream Fighters 5’?

La quinta edición de ‘Stream Fighters’ está prevista para el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá. El espectáculo reúne a creadores de contenido y personalidades digitales en combates de boxeo que convocan a sus respectivas comunidades.

(Vea también: “Voy a volver poco a poco”: Emiro Navarro preocupó con mensaje y sorpresiva decisión que tomó)

Según la información suministrada, Navarro se enfrentará al creador de contenido Valentino Lázaro, en un duelo que ha despertado expectativa entre sus seguidores.

Por ahora, Emiro Navarro mantiene su intención de presentarse en el evento, pese a las dificultades que aseguró estar atravesando. Su mensaje, además de evidenciar las presiones que enfrenta antes de subir al ring, mostró su decisión de compartir con su comunidad tanto los momentos positivos como aquellos en los que las cosas no salen como esperaba.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.