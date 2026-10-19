Por: EL PILON SA

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La boxeadora colombiana Rosa Elvira Ternera Soto vivió un difícil revés en los Campeonatos Continentales Élite de Boxeo 2026, quedando fuera de la competencia en su primer combate. Representando a la Selección Colombia, la pugilista oriunda del Cesar fue eliminada durante la jornada inaugural del certamen, que se desarrolla en el Gimnasio Miguel Hidalgo de Puebla, México. Su enfrentamiento fue en la sesión vespertina de la categoría femenina de los 57 kilogramos, donde se midió ante la representante de Paraguay, Minerva Montiel.

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La pelea se desarrolló bajo un escenario de alta exigencia y presión, ya que el torneo se juega con el sistema de eliminación directa: solo la vencedora avanza de ronda. Ternera Soto, de 26 años, buscaba un resultado positivo que le permitiera continuar en la disputa de una de las certámenes más importantes del boxeo amateur del continente. Sin embargo, la decisión unánime de los jueces le otorgó el triunfo a Montiel, condenando a la colombiana a quedar fuera del cuadro principal y, por consiguiente, sin opción de llegar a etapas avanzadas.

De acuerdo con la información, la Confederación Panamericana de Boxeo (PBC) es la entidad organizadora del torneo. La edición de 2026 reúne a las mejores deportistas de la región e implica una oportunidad valiosa de fogueo competitivo y preparación en el contexto del ciclo olímpico en marcha. Para Ternera Soto, la eliminación representa una pausa obligada en sus aspiraciones inmediatas. Esta derrota la obliga a buscar plazas en futuros torneos clasificatorios, con el objetivo de seguir compitiendo en eventos fundamentales como los Juegos Panamericanos Lima 2027, la principal meta deportiva para muchos atletas de la región.

El revés en Puebla no solo evidencia la enorme competencia y el nivel en ascenso del boxeo femenino continental, sino que también recalca la exigencia constante a la que se enfrentan las deportistas en cada fase del calendario internacional. Ahora, la boxeadora cesarense deberá reorientar su preparación y estrategia de entrenamiento para no perder ritmo en los clasificatorios venideros, con la mira puesta en la posibilidad de representar nuevamente a Colombia en certámenes de alto nivel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Rosa Elvira Ternera quedó eliminada del Campeonato Continental de Boxeo 2026?

Según lo informado, Rosa Elvira Ternera Soto quedó fuera del Campeonato Continental Élite de Boxeo 2026 tras perder en su primer combate frente a Minerva Montiel, de Paraguay. La derrota se dio por decisión unánime en una fase de eliminación directa, lo que significa que no tenía oportunidades de avanzar en el certamen organizado por la Confederación Panamericana de Boxeo (PBC).

¿Qué implicaciones tiene la eliminación de Rosa Elvira Ternera en su ciclo deportivo hacia Lima 2027?

La eliminación de Ternera Soto en Puebla significa que deberá enfocar su preparación en los próximos clasificatorios y eventos del ciclo olímpico para aspirar a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Aunque este resultado fue un obstáculo, la deportista sigue teniendo la oportunidad de buscar su cupo en otros torneos del calendario clasificatorio, siempre bajo las regulaciones de la PBC.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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