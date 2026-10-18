Por: EL PILON SA

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Ni siquiera una persistente llovizna pudo disminuir la energía y el entusiasmo que se sintieron en el parque Guzmán Quintero Torres, ubicado en el barrio Los Fundadores. La comunidad, unida por el amor al boxeo, se congregó para disfrutar de una velada inolvidable que trascendió lo deportivo y se transformó en un homenaje sentido a una familia emblemática de Valledupar. De acuerdo con la información disponible, desde horas tempranas los vecinos compartieron un sancocho comunitario y participaron de brigadas de salud, actividades que crearon un ambiente de integración y bienestar antes de que comenzaran los combates.

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Con la llegada del boxeo, la atmósfera cambió y el parque se volvió el epicentro de la pasión barrial. Niños, jóvenes y familias enteras, decididos a no dejarse vencer por el clima, permanecieron bajo sus sombrillas a la espera de las peleas. Estas exhibiciones, organizadas gracias al trabajo conjunto con la Liga de Boxeo del Cesar, contribuyeron a consolidar al sector como referente del deporte aficionado y mostraron la fortaleza del tejido social local.

El momento más emotivo de la jornada fue, sin duda, el homenaje preparado por la Junta de Acción Comunal y el Comité de Educación y Cultura del barrio. Entre aplausos y muestras de sincero afecto, la familia Prescott subió con visible emoción a la tarima para recibir un pergamino que conmemora décadas de esfuerzo y logros en el boxeo. Según expresaron los propios homenajeados conmovidos, “este homenaje vale más que cualquier título”, palabras que reflejaron la profunda conexión entre los Prescott y la comunidad.

El reconocimiento recayó especialmente en el legado del profesor Manuel Prescott Vargas y su hijo Manuel Prescott Jiménez, así como en figuras internacionales como los hermanos Breidis y Daulis Prescott. Además, el recuerdo estuvo presente para doña Miriam Jiménez, también conocida como ‘La Chacha’, matriarca y pilar de la familia, y para exponentes en otras disciplinas como Adolfo Prescott, destacado en el fútbol. Así, entre lágrimas, orgullo y gratitud, el barrio Los Fundadores demostró que el deporte es una pieza fundamental para mantener viva la memoria colectiva y forjar valores comunitarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la familia Prescott es reconocida en el boxeo de Valledupar?

La familia Prescott ha cosechado décadas de logros en la disciplina del boxeo, convirtiéndose en un verdadero referente departamental y hasta internacional. El reconocimiento entregado por el barrio Los Fundadores resalta la labor de figuras como el profesor Manuel Prescott Vargas, su hijo Manuel Prescott Jiménez y los hermanos Breidis y Daulis Prescott, quienes han puesto en alto el nombre de Valledupar. Su trayectoria y dedicación les han valido el respeto y afecto de la comunidad.

¿Qué papel juega el homenaje comunitario en la identidad deportiva de Los Fundadores?

El homenaje a la familia Prescott refleja la importancia del reconocimiento colectivo y la participación ciudadana en la construcción de identidad barrial. Estas actividades fortalecen la memoria comunitaria, celebran los valores del deporte y reafirman lazos de unión, tal como ocurrió en el parque Guzmán Quintero Torres, donde la velada reforzó el papel del boxeo y la figura de los Prescott en la historia del barrio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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