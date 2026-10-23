Fraile denunció que ha recibido amenazas por defender la realización de carreras atléticas en Bogotá, en medio de la controversia que desataron las protestas de habitantes de Teusaquillo por las afectaciones a la movilidad durante estos eventos deportivos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Bloqueo en Teusaquillo durante la Allianz 15K reaviva debate por los cierres viales de carreras atléticas en Bogotá)

En su sección ‘El sermón de Fraile’, del programa radial ‘La Luciérnaga’, el comunicador cuestionó las agresiones contra deportistas que se presentaron durante las manifestaciones y defendió el derecho de los corredores a participar en este tipo de competencias.

Fraile no detalló públicamente en esa intervención el origen de las amenazas ni las circunstancias en las que las habría recibido.

Acá, las declaraciones del periodista (2:53:25):

¿Qué dijo Juan Fraile sobre las protestas en Teusaquillo?

El comentarista también reconoció las molestias de los habitantes de Teusaquillo por los cierres viales, aunque cuestionó la manera en que, a su juicio, se desarrollaron algunas de las manifestaciones.

“Yo reconozco las molestias de los vecinos de Teusaquillo, los entiendo, pero dejaron meter políticos a su protesta y tomaron vías de hecho y recurrieron a la violencia”, afirmó en su espacio radial.

Fraile sostuvo que la confrontación dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos entre quienes viven en los sectores afectados por los cierres y las personas que participan en las competencias.

“Y así es muy difícil encontrar un punto medio que beneficie a las dos comunidades, porque sí, la comunidad de corredores existe y es muy grande”, agregó.

La controversia por las carreras atléticas en Bogotá

El pronunciamiento se produjo después de las protestas del domingo 18 de octubre de 2026, cuando habitantes de sectores de Teusaquillo, entre ellos La Esmeralda, se manifestaron durante la Allianz 15K para reclamar por las restricciones recurrentes a la movilidad.

Los residentes sostienen que los cierres asociados a carreras y otros eventos masivos dificultan la entrada y salida de sus barrios, así como sus desplazamientos cotidianos. Durante la jornada hubo enfrentamientos entre algunos manifestantes y corredores, según reportes de medios de comunicación.

La discusión no se limita a una competencia. Los habitantes también han pedido que las carreras se distribuyan en otros sectores de Bogotá y que se busquen alternativas para reducir las afectaciones a las comunidades cercanas a los recorridos.

Por su parte, la postura expresada por Fraile pone el foco en los corredores y en la necesidad de evitar agresiones contra quienes participan en estas actividades deportivas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.