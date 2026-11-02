El mundo del fitness en redes sociales está de luto por la muerte de Liam Fitzgerald, un creador de contenido estadounidense que falleció a los 29 años en un accidente de motocicleta. La noticia fue confirmada por sus familiares mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde el influenciador tenía más de un millón de seguidores.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada del 30 de octubre de 2026, cuando Fitzgerald se movilizaba en su moto. Su novia, Jamie Lyn Rinaldi, contó que el joven sufrió “lesiones muy graves” y que, aunque recibió atención médica y los especialistas intentaron salvarle la vida, finalmente murió.

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“No hay palabras para describir el dolor de esta pérdida. Es un momento increíblemente difícil y desgarrador para todos los que lo conocieron y amaron”, expresó Rinaldi al comunicar el fallecimiento. En el perfil del creador también se compartió un mensaje que recordó que acababa de cumplir 29 años y que tenía muchos lugares por conocer, recuerdos por construir y personas por amar.

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Fitzgerald era conocido por sus publicaciones sobre acondicionamiento físico, estilo de vida y moda. Nació en Evansville, Wisconsin, y entre sus aficiones estaban las motocicletas y la producción audiovisual. Sus familiares lo describieron como “una luz brillante que iluminaba cada habitación en la que entraba” y destacaron su gusto por grabar, crear y editar videos para compartir sus experiencias e inspirar a otras personas.

La familia también aprovechó el mensaje de despedida para hablar de una batalla personal que el influenciador enfrentó durante varios años: su lucha contra el alcohol. Según la publicación, compartir ese aspecto de su historia busca que otras personas que atraviesen una situación similar encuentren un mensaje de apoyo y fortaleza.

“Esto se comparte con la esperanza de que su historia llegue a alguien que lo necesite. Si estás peleando esa batalla, por favor mantente fuerte”, señalaron sus allegados.

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