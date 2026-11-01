Por: El Espectador

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La Semana Internacional de Cine de Valladolid, conocida como Seminci, se consolida como uno de los festivales cinematográficos más longevos e influyentes de España. En su 71.ª edición, celebrada entre el 24 y el 31 de octubre de 2026 en Valladolid, la cita cinematográfica destacó por su amplia participación, con 100.000 asistentes y más de 120 coloquios según cifras proporcionadas por la organización. Además, más del 90 % de los cineastas integrados en las secciones oficiales asistieron, lo que permitió un intercambio directo entre creadores y espectadores, fortaleciendo así el vínculo entre la industria y el público.

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El máximo galardón del certamen, la Espiga de Oro, reconoció a la película "Dao" del director franco-senegalés Alain Gomis. De acuerdo con la apreciación del jurado internacional, la obra sobresalió por su construcción de una experiencia íntima al abordar los lazos familiares y las tradiciones africanas, entrelazando una boda en Francia y un rito funerario en Guinea-Bisáu. El filme avanza entre los límites del documental y la ficción, incorporando testimonios y vivencias que enriquecen la reflexión sobre la memoria y el arraigo, demostrando la capacidad del cine para explorar realidades complejas con profundidad sensitiva.

La Espiga de Plata fue entregada a "La Gradiva" de Marine Atlan, producción franco-italiana reconocida por su riqueza narrativa y su fusión de elementos naturales, mitológicos y metafísicos. Esta obra ganó igualmente el premio al mejor montaje para Guillaume Lillo y la Espiga Arcoíris, destinada a proyectos con contenido LGTBIQA+.

El cine latinoamericano tuvo una presencia significativa, especialmente Argentina. Lisandro Alonso recibió el Premio Ribera del Duero por la mejor dirección con "La libertad doble", mientras que Mariano Llinás obtuvo el Premio Especial Tiempo de Historia por "Biografía de Jorge Luis Borges". Ambas obras se destacaron por propuestas innovadoras: la creación de un lenguaje contemplativo cercano al espectador y la exploración poco convencional de la figura de Borges, respectivamente.

En el ámbito interpretativo, la italiana Alba Rohrwacher fue nombrada mejor actriz por "A Good Little Soldier" de Stéphane Brizé, y Swann Arlaud, mejor actor por "Un hombre de nuestro tiempo" de Emmanuel Marre. También hubo premios para mejor fotografía, mejor guion y secciones específicas como Punto de Encuentro y Alquimias, donde se premiaron películas de Tailandia y Serbia respectivamente.

España tuvo una participación importante con distinciones para "Benigno" de David Baute, "Todo es cárcel" de Eloy Enciso y "Adiós, ríos" de Sebastián Uría. El certamen culminó con la película "Hombre al agua" de Gael García Bernal en la clausura, reforzando el compromiso de Seminci con el cine internacional y las apuestas artísticas que desafían las formas tradicionales del relato audiovisual. Así concluyó una edición donde el cine de autor, la memoria y el diálogo multicultural fueron protagonistas indiscutibles, según datos recopilados de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las películas ganadoras en la Seminci 2026?

La Seminci 2026 premió a "Dao" de Alain Gomis con la Espiga de Oro, mientras que "La Gradiva" de Marine Atlan fue galardonada con la Espiga de Plata. Entre otros reconocimientos, la argentina "La libertad doble" ganó mejor dirección para Lisandro Alonso y "Biografía de Jorge Luis Borges" de Mariano Llinás destacó en la categoría Tiempo de Historia.

¿Qué es la Espiga de Oro en la Semana Internacional de Cine de Valladolid?

La Espiga de Oro es el mayor reconocimiento que otorga la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y se entrega a la mejor película de la competencia oficial. Representa el máximo galardón del festival y subraya la excelencia artística y narrativa dentro del certamen, de acuerdo con la propia organización del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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