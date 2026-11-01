La noticia que esperaban sus familiares y los seguidores del vallenato llegó el sábado 31 de octubre: Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta despertó tras el accidente que sufrió el 26 de octubre en carreteras del Cesar. Que reportó la mejoría del artista, hijo del cantante Poncho Zuleta.

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El músico permanecía en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, donde estaba bajo atención médica luego del siniestro vial. El cambio en su estado de salud se produjo cuando salió de la sedación profunda y abrió los ojos espontáneamente. La familia confirmó, además, que el artista respondió favorablemente a la retirada del tubo que le ayudaba a respirar.

El parte médico, difundido por sus allegados y encabezado por su hermano Héctor Arturo Zuleta, también médico, destacó la evolución neurológica del paciente. “Durante esta jornada presentó una mejoría neurológica: despertó espontáneamente y fue extubado exitosamente. Se encuentra consciente y ha comenzado a hablar y a reconocer a las personas a su alrededor”, señala el comunicado.

La recuperación de la conciencia trajo un momento particular para la familia. Kbeto reconoció a quienes estaban cerca y pidió un granizado para calmar la sed. Sin embargo, los especialistas no autorizaron que tomara la bebida, debido a las medidas de cuidado durante su recuperación digestiva y respiratoria. La petición fue recibida como una señal alentadora por sus allegados.

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Cabe mencionar que Poncho Zuleta ha acompañado de cerca la evolución de su hijo y ha agradecido la atención del personal médico. Desde que ocurrió el accidente, el reconocido intérprete ha pedido a los seguidores del folclor que mantengan sus oraciones por la salud del joven músico y por la recuperación de quienes viajaban con él.

“Oren mucho por mi hijo”, ha expresado Poncho Zuleta. El llamado del cantante se mantiene mientras Kbeto continúa bajo observación médica. Aunque despertar y ser extubado representan avances importantes, el artista sigue en proceso de recuperación y debe cumplir las indicaciones de los especialistas. La familia y sus seguidores permanecen atentos a nuevos reportes sobre su evolución, tras varios días de incertidumbre por las consecuencias del accidente.

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