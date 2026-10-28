El accidente que sufrió la agrupación de Kbeto Zuleta en la madrugada del lunes 26 de octubre sigue bajo investigación. Una nueva versión sobre lo ocurrido en la carretera, junto con los resultados de la última inspección técnico-mecánica del bus, aportó detalles que abren interrogantes sobre las circunstancias en las que el vehículo terminó en el río Ariguaní.

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El siniestro ocurrió cuando los músicos regresaban a Valledupar después de una presentación en Sincelejo, Sucre. El bus se salió de la vía, chocó contra la baranda de un puente y cayó al río, en el corredor entre Pueblo Nuevo y Bosconia. La emergencia dejó personas fallecidas y varios lesionados, entre ellos el cantante vallenato, hijo de Poncho Zuleta.

Según publicó El Tiempo en su Unidad Investigativa, la empresa propietaria del automotor entregó una versión que apunta a la posible presencia de dos perros en la carretera. Esto pondría en entredicho la hipótesis inicial de un microsueño.

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Raúl De Castro, asesor jurídico de Expreso Super Star, explicó que una fuente cercana al conductor aseguró que este alcanzó a mencionar que los animales se atravesaron en su camino. Sin embargo, esa versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

“Pero lo que pudimos conocer por un tercero es que el conductor alcanzó a decir que se le atravesaron dos perros y que fue en ese momento que se produjo el accidente”, indicó el vocero, según el citado medio.

El Tiempo también recogió la explicación de la empresa sobre los turnos de conducción. De Castro sostuvo que en los recorridos se asignaban dos conductores y que el hombre que llevaba el volante al momento del accidente había asumido esa función cerca de media hora antes. La compañía considera que ese dato cuestiona la hipótesis del microsueño, aunque la declaración del conductor sigue pendiente debido a las lesiones que sufrió.

El informe de inspección del bus de Kbeto Zuleta

Otro elemento conocido corresponde a la revisión técnico-mecánica practicada al vehículo el 2 de septiembre en el Centro de Diagnóstico Autovial del Caribe, en Valledupar. De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el documento no reportó defectos en los componentes evaluados y autorizó que el automotor continuara en operación.

Entre los aspectos revisados estaban los frenos, las luces, la presión de las llantas, la desviación lateral y otros parámetros técnicos. El resultado favorable da cuenta de las condiciones registradas durante esa inspección, pero no permite descartar por sí solo una falla que hubiera podido presentarse después.

La empresa también indicó que el bus tenía una póliza de seguro que se haría efectiva una vez se esclarecieran las causas del accidente. Mientras tanto, el conductor, quien resultó herido, deberá entregar su versión cuando su estado de salud le permita hacerlo, según explicó el asesor jurídico citado por El Tiempo.

Los antecedentes de tránsito del vehículo

En una publicación anterior, El Tiempo informó que el bus registraba dos comparendos en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit). Las sanciones sumaban 1.430.052 pesos: una correspondía a bloquear una calzada o intersección, registrada en abril de 2025, y la otra estaba relacionada con exceso de velocidad, asociada a septiembre de 2018.

Estos antecedentes se suman a los datos que han salido a la luz sobre el automotor, pero no demuestran que esas infracciones hayan tenido relación con el siniestro. Para establecer las causas, las autoridades deberán contrastar la información disponible con las evidencias recogidas en el lugar y las declaraciones de los involucrados.

Por ahora, la versión de los dos perros, el resultado de la inspección y la información sobre los relevos de los conductores son elementos que deben analizarse dentro de la investigación.

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