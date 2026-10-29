Se conoció la lamentable noticia de que falleció Patrick Stewart, recordado actor de películas como ‘X-Men’ o ‘Star Trek’.
Noticia en desarrollo…
Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música
Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos
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