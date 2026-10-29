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La intervención reciente de las 13 esculturas de referentes de la salsa en el barrio Obrero de Cali ha abierto un debate entre los habitantes del sector y diversas figuras públicas de la ciudad. Dentro de este proceso, la escultura dedicada a Celia Cruz se convirtió en el foco de la conversación, tras anunciarse que sería retirada temporalmente para ajustar sus rasgos y reforzar su estructura. La decisión responde a múltiples críticas de los ciudadanos, quienes consideraron insuficiente el parecido de la figura con la emblemática cantante cubana. De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía de Cali, la artista Rosana Lombana expresó la necesidad de modificar algunos detalles del rostro de la estatua para lograr una representación fiel de Celia Cruz durante los años setenta, una de las etapas más significativas en su trayectoria profesional. Además, está previsto mejorar los anclajes de la obra para asegurar su adecuada instalación. Mauricio Bonilla, gerente de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana de Cali (EDRU), indicó que el retiro de la escultura será temporal y estiman finalizar los trabajos en pocos días.

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La restauración de estas esculturas forma parte de un proyecto mayor de transformación urbana y cultural del Complejo Musical-Dancístico de la Salsa Caleña +VIDA Obrero. Esta iniciativa contempla murales, intervenciones en fachadas y la creación de figuras escultóricas que homenajean a grandes exponentes de la salsa. Sin embargo, el proyecto ha sido objeto de controversia. Roberto Ortiz, concejal independiente de Cali, manifestó su apoyo a la revitalización del sector y al impacto positivo que puede tener en el turismo, pero criticó los costos, los materiales utilizados y la fidelidad de algunas de las esculturas respecto a los personajes que buscan honrar. Según Ortiz, queda pendiente brindar el verdadero rostro de los artistas y sugirió revisar si las estatuas realmente representan a los músicos históricos del género.

Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, también cuestionó los resultados artísticos y consideró clave que estos proyectos partan de investigaciones previas y se desarrollen a través de concursos públicos que respalden la mejor propuesta artística posible. Mientras avanzan los trabajos, la discusión sobre la fidelidad en la representación de los personajes sigue vigente en Cali. El proyecto busca reafirmar la identidad del barrio Obrero y consolidar su reputación como uno de los principales escenarios de la salsa.

¿Por qué fue retirada la escultura de Celia Cruz en el barrio Obrero de Cali?

La escultura de Celia Cruz fue retirada de forma temporal debido a críticas ciudadanas relacionadas con el poco parecido de la figura con la cantante. Según la Alcaldía de Cali y la artista Rosana Lombana, la intervención consiste en ajustar los rasgos del rostro de la estatua y reforzar su anclaje, con el fin de garantizar una mejor representación y seguridad para su futura reinstalación.

¿Qué incluye el proyecto cultural +VIDA Obrero en Cali además de las esculturas?

El proyecto +VIDA Obrero integra no solo las 13 esculturas de referentes de la salsa, sino también la intervención de más de 3.000 metros cuadrados de murales y cerca de 2.000 metros cuadrados de fachadas con colores vivos. Esta transformación busca revitalizar el espacio urbano y consolidar la identidad cultural del barrio Obrero como un punto de referencia en el mundo de la salsa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.