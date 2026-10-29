Kbeto Zuleta continúa internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica Iberoamericana de Barranquilla, donde recibe atención médica especializada tras sufrir graves lesiones. Su hermana, Claudia Margarita Zuleta, senadora del Centro Democrático, entregó un nuevo reporte sobre su estado de salud y aseguró que, pese a la complejidad del cuadro clínico, el artista permanece estable y muestra señales de recuperación.

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La congresista explicó que su hermano sigue bajo la supervisión de un equipo médico que ha estado al frente de su tratamiento. Según indicó, la evolución es favorable dentro de la gravedad de las lesiones que sufrió, por lo que la familia mantiene la esperanza mientras permanece pendiente de los reportes de los especialistas.

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“En este momento tenemos un reporte de estabilidad, en medio de su situación que es delicada”, señaló Claudia Margarita Zuleta al referirse a la condición actual del cantante. La senadora agregó que los signos vitales de Kbeto son favorables, un aspecto que representa una señal positiva en medio del proceso médico que enfrenta.

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La hermana del artista también detalló que las lesiones comprometen distintas partes de su cuerpo. “Mi hermano tiene muchos traumas a nivel torácico, abdominal, de sus piernas, su situación es compleja, pero está estable”, explicó. La gravedad de estos traumatismos mantiene al cantante bajo cuidado intensivo mientras los médicos evalúan su evolución.

Además, Zuleta informó que un equipo médico especializado en traumas graves examinó al artista. La valoración se concentró, entre otros aspectos, en las lesiones que sufrió en una de sus piernas. De acuerdo con la senadora, los profesionales entregaron un pronóstico de evolución favorable, aunque la situación continúa siendo delicada.

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“Sus signos vitales son favorables, muestra signos de recuperación”, reiteró la congresista al compartir el reporte sobre la salud de su hermano. La familia sigue atenta a los avances de su tratamiento en la Clínica Iberoamericana de Barranquilla, mientras Kbeto permanece en la UCI y bajo observación médica debido a la complejidad de los traumatismos.

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