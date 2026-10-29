Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) extiende una invitación especial para disfrutar de la obra ‘La aventura amorosa de Panchita Naranjas’, una historia que promete entretenimiento para toda la familia y que tendrá lugar en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. De acuerdo con la información difundida desde “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la cita está programada para el domingo 8 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m., y lo mejor es que no tiene costo alguno para los asistentes.

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Esta pieza teatral cuenta la historia de Panchita Naranjas, una vendedora de naranjas, y Pancracio, el cartero del pueblo de Saboyá. Ellos han estado enamorados desde su niñez, sin embargo, nunca se han atrevido a confesar sus verdaderos sentimientos. Sus destinos se entrelazan en medio de otros personajes como Carmencita Flores, Pedro el verdulero, el alcalde Bolaños y el misterioso Hipólito. A través de estos roles, el público conocerá una trama donde los amores y desamores se entrelazan y celebran la riqueza de la cultura campesina de Boyacá.

La obra, presentada por ‘La Petisa Babilonia’, utiliza elementos del teatro costumbrista y recursos como máscaras, clown —un tipo de actuación influida por el arte del payaso tradicional—, además de bailes típicos y música original inspirada en la carranga, para transportar a los asistentes a escenarios llenos de humor y tradición. Como se destaca en “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, ‘La Petisa Babilonia’ ha llevado su propuesta artística a diversos países de Latinoamérica y Francia, consolidando una carrera internacional que enriqueció la puesta en escena que ahora se presenta en Bogotá.

El evento representa una oportunidad para que familias y amigos se acerquen a disfrutar del teatro colombiano, conocer más de las tradiciones rurales y compartir una tarde cultural gratuita. El acceso será en la calle 66 Bis Sur No. 18 T - 45, y el espacio promete ser el escenario perfecto para revivir valores, costumbres y la música de la región boyacense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo será la obra ‘La aventura amorosa de Panchita Naranjas’ en Bogotá?

La presentación de esta obra se realizará en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, en Ciudad Bolívar, el domingo 8 de noviembre de 2026 a las 3:00 p. m., según información de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. El ingreso es gratuito, lo que facilita el acceso para todas las familias interesadas en asistir.

¿Qué es el teatro costumbrista y cómo se expresa en ‘La aventura amorosa de Panchita Naranjas’?

El teatro costumbrista es una expresión artística que retrata con autenticidad las costumbres, valores y modos de vida de una región. En ‘La aventura amorosa de Panchita Naranjas’, este género se manifiesta mediante el uso de personajes típicos, máscaras, clown, bailes tradicionales y música propia de la carranga, permitiendo al público conectarse con la cultura campesina boyacense.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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