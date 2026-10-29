Por: Noticiero 90 minutos

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La fascinación por el miedo y el terror cobra fuerza cada año durante Halloween, cuando millones de personas se reúnen frente a la pantalla para ver vampiros, monstruos y asesinos ficticios. Pero ¿por qué nos atraen tanto estas historias cargadas de tensión y peligro? La respuesta, según la psicología, podría estar relacionada con la curiosidad y la búsqueda de emociones intensas dentro de entornos seguros.

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De acuerdo con el investigador Coltan Scrivner, de la Universidad de Aarhus en Dinamarca y miembro del Recreational Fear Lab, existe un concepto denominado "curiosidad mórbida". Según analizó en el pódcast Speaking of Psychology de la Asociación Americana de Psicología (APA), esta curiosidad se traduce en un interés por situaciones que podrían representar un peligro, ya sean ficticias o reales. Se trata de una herramienta que permite explorar amenazas sin que el espectador deba exponerse realmente a ellas, una especie de simulación de peligros que muchas personas encuentran estimulante.

Esta explicación ayuda a entender por qué las historias de terror tienen tanta popularidad: permiten a quien las mira experimentar miedo desde la comodidad y seguridad de su casa o de una sala de cine. Según Scrivner, enfrentarse al miedo de esta manera puede funcionar como un aprendizaje, ya que algunas personas descubren sus propios límites y desarrollan una sensación de confianza para enfrentar lo desconocido. Sin embargo, no todas las personas reciben estas emociones de la misma manera, pues hay quienes llegan a sentirse abrumados por las imágenes o las emociones que despiertan tales ficciones.

El atractivo del cine de terror va más allá de la mera descarga de adrenalina. Para muchos, está ligado también al deseo de entender amenazas, explorar situaciones desconocidas y adentrarse en emociones intensas, todo desde la protección que da saber que todo es parte de una historia inventada. Así, la industria cinematográfica aprovecha este interés para crear películas que se convierten en grandes éxitos de taquilla y alimentan conversaciones fuera de la pantalla.

Ejemplos recientes de este fenómeno son ‘Sinners’ (‘Pecadores’), una cinta de terror gótico sobrenatural protagonizada por Michael B Jordán, que, tras su estreno en 2025, evidenció la capacidad del género para abordar temas diversos y mantener cautivo al público. Otra muestra significativa es ‘Obsession’, dirigida por Curry Barker, que ya superó los 522 millones de dólares en taquilla mundial y que, en palabras de sus creadores, mezcla el terror sobrenatural con elementos del cine más tradicional. Estos casos muestran que el terror sigue despertando la curiosidad tanto de la audiencia como de los creadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el cine de terror atrae tanto a las personas durante Halloween?

El cine de terror atrae especialmente durante Halloween porque permite experimentar emociones intensas como el miedo y la ansiedad dentro de entornos controlados y seguros. Según Coltan Scrivner, la "curiosidad mórbida" lleva a explorar situaciones peligrosas ficticias, una práctica que despierta la adrenalina y satisface la necesidad humana de comprender amenazas sin exponerse realmente a ellas.

¿Qué es la 'curiosidad mórbida' en psicología y cómo se relaciona con el cine de terror?

La 'curiosidad mórbida', según definió Coltan Scrivner en el pódcast de la Asociación Americana de Psicología, es el interés por situaciones potencialmente peligrosas, sean reales o ficticias. En el cine de terror, esta curiosidad se canaliza al observar escenas amenazantes, brindando a las personas la oportunidad de explorar el miedo y sus propias reacciones sin correr riesgos, lo que ayuda a aprender y fortalecer la confianza ante situaciones desconocidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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