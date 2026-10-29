Por: Noticiero 90 minutos

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Dany Hoyos, conocido por su trayectoria en el humor gracias al personaje de Suso, llegó al Festival Internacional del Libro de Cali 2026 para presentar Primavera, su segunda novela. Esta obra propone un viaje íntimo hacia la nostalgia, el fútbol y la salsa, evocando los recuerdos profundos de un barrio popular y la marca indeleble que dejan en quienes crecieron allí. Según lo relatado en el evento, la historia gira en torno a un hombre que, siendo ya adulto, decide regresar al barrio que lo vio crecer. Es entonces cuando el diálogo con los espacios de su infancia y adolescencia se convierte en un repaso cargado de añoranza, en especial por aquellos amigos que perdió trágicamente, asesinados durante los años 90.

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Como explicó el propio Hoyos en la cita literaria, “es una novela rodeada de nostalgia, de barrio, de salsa”. La salsa, en particular, se transforma en un verdadero pilar dentro de Primavera. No solo ambienta las vivencias del protagonista, sino que también estructura la novela de forma singular: cada capítulo abre con una canción y, al final, Hoyos ofrece una playlist con más de 48 temas. Esta propuesta busca que los lectores, especialmente los caleños, se reconozcan en sonidos, situaciones y recuerdos que resuenan con su propia historia colectiva. “Cali es futbolero. Cali es la capital de la salsa y la salsa atraviesa Primavera”, expresó Hoyos durante el festival.

El fútbol se erige como otro elemento fundamental, en tanto símbolo de amistad y unión barrial, retomando la identidad de Cali y de su gente. A través del deporte y la música, el protagonista revive la memoria de los amigos perdidos, y el barrio cobra vida como un personaje más de la narración. Esta novela, según compartió el autor, le permitió transformar su particular mirada nostálgica—que antes encontraba expresión en el humor y el stand up—en el papel y la literatura. Hoyos ya había publicado El árbol de Guayacal, y con Primavera regresa a las librerías para hablar de la memoria, la amistad y esos lugares imborrables a pesar del paso del tiempo.

Con esta obra, Dany Hoyos reafirma su profundo vínculo con Cali y con una generación marcada por la cultura del barrio, el fútbol y la salsa, explorando la manera en que estos elementos permanecen en la vida y los afectos de quienes nacieron en la ciudad.

¿De qué trata la novela Primavera de Dany Hoyos y cómo se conecta con Cali?

Primavera es la segunda novela de Dany Hoyos, en la que un hombre adulto regresa al barrio de su infancia y revive la nostalgia por los amigos que murieron en los años 90. La novela utiliza la salsa y el fútbol como ejes para recrear la identidad y la memoria de los barrios de Cali, estableciendo fuertes conexiones con la cultura caleña, según se informó durante el Festival Internacional del Libro de Cali 2026.

¿Por qué la salsa y el fútbol son temas centrales en Primavera de Dany Hoyos?

En Primavera, tanto la salsa como el fútbol aparecen como elementos fundamentales para entender los recuerdos y la historia del protagonista. La salsa estructura los capítulos y resume parte de la identidad cultural de Cali, mientras que el fútbol simboliza la amistad y los lazos creados en el barrio, de acuerdo con declaraciones del propio autor en la presentación de la novela.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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