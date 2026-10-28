Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, falleció el martes 27 de octubre de 2026, a los 74 años, en la localidad de Pujato, provincia de Santa Fe. La mujer atravesaba problemas de salud desde hacía varios años, situación que preocupó al entrenador incluso durante la conquista de la Copa América de 2021.

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La noticia se conoció este miércoles 28 de octubre y fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que publicó un mensaje de condolencias para el seleccionador y sus familiares. Según medios argentinos, la despedida de Marzetti se llevaría a cabo en la intimidad, por decisión de sus allegados.

De qué murió Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni

La madre del entrenador llevaba aproximadamente cinco años con problemas de salud. Uno de los episodios más delicados ocurrió a mediados de 2021, cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que requirió hospitalización y un proceso de rehabilitación.

Aunque ese antecedente médico fue conocido públicamente, no se ha divulgado de manera oficial una causa precisa de su fallecimiento. Algunos medios argentinos han mencionado complicaciones derivadas de su estado de salud, pero no existe información pública suficiente para establecer con certeza qué provocó su muerte.

La situación de Eulalia fue especialmente difícil para Scaloni durante la Copa América de 2021, disputada en Brasil. En aquel torneo, Argentina rompió una sequía de 28 años sin títulos oficiales en la categoría absoluta y venció al seleccionado brasileño en la final, disputada en el estadio Maracaná.

Después de aquella consagración, el entrenador dedicó el triunfo a su madre y habló de la situación familiar que atravesaba.

Quién era Eulalia Marzetti, la madre del técnico de Argentina

Eulalia Marzetti, conocida también como ‘Lali’, vivió durante gran parte de su vida en Pujato, localidad ubicada en la provincia de Santa Fe, a unos 40 kilómetros de Rosario. Allí construyó su hogar junto a su esposo, Ángel Scaloni, y crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

Además de su papel en la familia, trabajó como jueza de paz en el juzgado local, una función que la mantuvo vinculada con los habitantes de la población. Aunque su hijo alcanzó reconocimiento internacional por los títulos obtenidos con Argentina, ella mantuvo un perfil bajo y permaneció ligada a su lugar de origen.

Falleció Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni. Mucha fuerza, Lionel. ❤️🙏 https://t.co/peMAFwCFe0 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 28, 2026

El mensaje de la AFA tras la muerte de la madre de Scaloni

Tras conocerse el fallecimiento, la Asociación del Fútbol Argentino manifestó su acompañamiento al entrenador y a sus seres queridos mediante un comunicado difundido en redes sociales.

“La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti”, expresó la entidad.

La pérdida se produce después de varios años en los que el entrenador había hablado públicamente de la preocupación por la salud de sus padres. En octubre de 2021, tras una victoria de Argentina frente a Perú por las eliminatorias al Mundial de Qatar, reconoció que la situación familiar le dificultaba concentrarse en los compromisos deportivos.

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El fallecimiento de Eulalia vuelve a poner en primer plano aquella dedicatoria de 2021, cuando Scaloni recordó a su madre en uno de los momentos más importantes de su carrera. En medio de la celebración por la Copa América, el técnico dejó claro que, más allá de los resultados deportivos, su prioridad estaba en la recuperación de su familia.

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