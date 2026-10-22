El apellido Pérez podría volver a sonar en la Selección Colombia, esta vez por cuenta de una nueva generación. Franco Pérez, hijo del exfutbolista argentino Omar Pérez, estaría entre las novedades que prepara César Torres para el próximo ciclo de la categoría sub-20, según información del periodista Mariano Olsen, de Win Sports. El objetivo del cuerpo técnico será conformar una nómina competitiva para luchar por un lugar en el Mundial de 2027.

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A sus 18 años, Franco desarrolla su carrera en Boca Juniors, donde tiene vínculo contractual hasta 2028. El joven ha tenido participación en el equipo de reserva y ha sumado minutos en otras categorías de la institución argentina. Su posible llegada al combinado nacional marcaría un paso importante en su trayectoria, aunque todavía falta que la convocatoria sea confirmada oficialmente.

Una de las características que distingue al mediocampista es su estatura de 1,90 metros. Juega como volante ofensivo, la misma posición en la que se destacó Omar Pérez durante su carrera. Su padre es especialmente recordado por los hinchas de Independiente Santa Fe, club en el que se convirtió en referente, pero también pasó por equipos como Medellín, Junior, Real Cartagena y Boca Juniors.

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La historia de Franco está ligada a Colombia desde su nacimiento. Llegó al mundo en Medellín en 2008, cuando Omar defendía los colores del equipo antioqueño. Aunque ha desarrollado parte de su vida futbolística en Argentina y cuenta con pasaporte de ese país, su nacionalidad colombiana le permite ser considerado para integrar las selecciones nacionales.

El primer acercamiento con el equipo de César Torres se produciría en diciembre, durante un microciclo destinado a observar jugadores y empezar a darle forma al grupo sub-20. Franco no sería el único nombre nuevo en evaluación, pues también aparece Dayan David Pérez, futbolista del Cúcuta Deportivo, dentro de los posibles convocados para esta etapa de preparación.

La planificación apunta al Sudamericano sub-20 de comienzos de 2027, previsto para enero y febrero, competencia que entregará los cupos al Mundial de la categoría. Venezuela y Uruguay aparecen como posibles sedes del certamen, mientras que la Copa Mundial está programada para septiembre en Azerbaiyán y Uzbekistán. Para Franco, una eventual convocatoria representaría la oportunidad de abrirse camino en el fútbol internacional con la camiseta de Colombia.

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