Por: Caracol Televisión

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El recordado mediocampista argentino, que aseguró que era mejor basquetbolista que futbolista, explicó que el episodio del infarto estuvo relacionado principalmente con un periodo de estrés, al que se sumaron otros hábitos que terminaron afectando su bienestar.

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“El infarto fue una situación de estrés, netamente de estrés, que se juntó con la mala alimentación, el poco descanso”, contó Ómar Pérez en ‘Historias con Ritmo’, pódcast de Caracol Televisión.

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¿Cómo está la salud de Ómar Pérez ahora?

El exjugador de Independiente Santa Fe se encuentra perfectamente ahora y aseguró que esta experiencia significó un punto de inflexión en su vida, pues, después de lo ocurrido, decidió modificar algunas de sus costumbres y adoptar nuevos hábitos. “Entendí el mensaje. Hoy son hábitos nuevos, soy una persona nueva y la verdad que me siento muy feliz por eso”, manifestó.

Para Pérez, lo sucedido también le permitió reflexionar sobre la importancia de valorar el presente, las actividades y personas que hacen parte de su vida. Según explicó, ahora procura disfrutar mucho más de cada momento y agradecer por la oportunidad de continuar haciendo aquello que ama.

“Me da la posibilidad de vivir constantemente este tipo de situaciones y poder agradecer por estar hoy acá y disfrutando de todo lo que uno ama”, expresó el exfutbolista.

Ómar Pérez, uno de los jugadores más recordados por los hinchas de Independiente Santa Fe, continúa vinculado al fútbol desde otra faceta, pues ahora se dedica a formar, a través de su escuela deportiva, a jóvenes que sueñan en volverse jugadores profesionales. En el pódcast ‘Historias con Ritmo’, el argentino, radicado en Colombia desde hace varios años, también habló de diferentes momentos de su carrera, su relación con el deporte y aspectos de su vida personal, así como del negocio de comida que tiene.

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