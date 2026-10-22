Por: EL PILON SA

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Los menores entre 7 y 14 años tendrán la oportunidad de ingresar de manera gratuita al estadio Armando Maestre Pavajeau para el partido en el cual Alianza Valledupar recibirá a Internacional de Bogotá, programado para el domingo 25 de octubre a las 4:05 de la tarde. Así lo dio a conocer la Alcaldía de Valledupar a través del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física (INDER). Esta iniciativa hace parte de un convenio entre la administración municipal y Alianza Valledupar F.C., cuyo objetivo es acercar a la niñez al fútbol profesional colombiano y fortalecer los espacios de integración familiar en la región.

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De acuerdo con la información oficial, una de las acciones principales de este programa es facilitar la inscripción previa para quienes deseen participar. Los padres de familia o acudientes interesados deberán registrar a los niños mediante un formulario en línea dispuesto por la organización. El enlace de inscripción se encuentra disponible y es requisito indispensable para acceder a este beneficio. Además, los organizadores señalan la importancia de que los menores estén acompañados de un adulto responsable el día del evento y recomiendan llegar con suficiente antelación al estadio, lo que contribuirá a un ingreso ordenado y seguro de los asistentes.

Esta propuesta surge como respuesta al propósito de la Alcaldía y del equipo de fútbol vallenato a la necesidad de promover la recreación, la práctica deportiva y el sentido de pertenencia por Valledupar. Tanto el INDER como Alianza Valledupar F.C. aspiran a que los niños y sus familias vivan de cerca la emoción del fútbol de la máxima categoría de Colombia. Según las autoridades municipales, este tipo de actividades fomenta la unión familiar y refuerza valores sociales a través del deporte, al mismo tiempo que incentiva el amor por la ciudad y brinda a los menores una experiencia significativa y educativa dentro del escenario futbolístico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo inscribir a mi hijo para que ingrese gratis al estadio Armando Maestre Pavajeau en Valledupar?

Para que un menor entre 7 y 14 años pueda ingresar gratis al estadio Armando Maestre Pavajeau, es necesario que su padre o acudiente realice una inscripción previa en el formulario virtual que ha habilitado la organización. Este registro es indispensable y debe completarse antes del partido. Además, el niño debe estar acompañado de un adulto responsable y se recomienda llegar temprano al estadio el día del evento.

¿Cuál es el objetivo de permitir el ingreso gratuito de niños al estadio durante el partido de Alianza Valledupar?

La medida busca acercar a los menores al fútbol profesional, promover la recreación y el deporte, así como fortalecer la integración familiar y alimentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Valledupar. Según la Alcaldía y el INDER, la experiencia de asistir a un partido fomenta valores sociales y facilita la vivencia directa del fútbol de primera división en Colombia para los niños y sus familias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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