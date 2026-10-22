La controversia política y judicial en torno al denominado ‘Pacto de Valledupar’ —las polémicas reuniones llevadas a cabo entre funcionarios del anterior gobierno de Gustavo Petro y excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en octubre de 2025— sumó un nuevo y tenso capítulo este miércoles. En medio de los duros señalamientos cruzados sobre supuestas presiones electorales y alianzas bajo la sombrilla de la llamada ‘Paz Total’, los propios exjefes paramilitares salieron al paso para desmentir la autenticidad de un documento que circuló recientemente en redes sociales y medios de comunicación sobre dichos encuentros.

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De acuerdo con los excombatientes, el texto divulgado no se corresponde con el documento oficial y auténtico suscrito el 24 de octubre de 2025, por lo que exigieron respeto por los acuerdos originales. La reacción se produjo de manera paralela a la divulgación de un video inédito en el que aparece la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, flanqueada por varios exlíderes de las AUC, presentando un balance detallado sobre las conclusiones de aquellas mesas de trabajo en la capital del Cesar, según informó El Tiempo.

En las imágenes del archivo audiovisual, Rodríguez expone que el objetivo central de las citas era avanzar en el cierre definitivo del proceso de Ralito y consolidar un marco de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para las víctimas del conflicto. En el documento leído ante los medios también figuran las rúbricas y el respaldo de altos funcionarios de la administración pasada, como el entonces ministro del Interior Armando Benedetti, además de delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y una lista de excomandantes paramilitares como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar y Hernán Giraldo, entre otros.

No obstante, la disputa por la narrativa de lo ocurrido en Valledupar se ha convertido en un campo minado legal. En respuesta a las revelaciones y columnas de opinión sobre el caso, Alejandro Carranza, abogado defensor del expresidente Gustavo Petro, intensificó su ofensiva jurídica exigiendo una rectificación pública al periodista Melquisedec Torres. Asimismo, el jurista ratificó que su equipo entablará denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación en contra de la propia Angie Rodríguez y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, a quienes la defensa acusa de incurrir en presuntos delitos de injuria, calumnia y concierto para delinquir por sus versiones sobre supuestas coacciones políticas.

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▶️ Este es el video inédito en el que Angie Rodríguez entregó un balance sobre el denominado Pacto de Valledupar de octubre de 2025. En la cita entre el entonces gobierno Petro y exfejes paramilitares se acordó trabajar para cerrar el proceso de Ralito. 🔵 Un año después, este miércoles, los ‘exparas’ afirman que no se debe distorsionar lo acordado y que su compromiso es con la paz. — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 22, 2026

Mientras los exjefes de las autodefensas insisten en que su compromiso institucional sigue enfocado en el esclarecimiento de la verdad y rechazan cualquier intento de distorsionar lo pactado en octubre de 2025, el panorama jurídico se complica. Las autoridades competentes tendrán que desentrañar la veracidad de los documentos en disputa y determinar si las reuniones constituyeron un genuino ejercicio de cierre de paz o si, por el contrario, se instrumentalizó el proceso con fines político-electorales, un pulso que promete seguir sacudiendo la agenda nacional.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.