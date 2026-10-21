Por: EL PILON SA

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El departamento del Cesar se encuentra en el foco de las autoridades sanitarias nacionales debido al aumento sostenido de casos de dengue, alcanzando 6.353 registros y tres fallecimientos confirmados, de acuerdo con el tablero de vigilancia epidemiológica Sivigila, con información actualizada al 18 de octubre. Cada muerte corresponde a un municipio distinto: Astrea, La Jagua de Ibirico y Valledupar. Esta preocupante situación ha provocado que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) refuercen las acciones de control en el territorio, como anunciaron el 20 de octubre. Según la misma comunicación, en Colombia se habían reportado 88.469 casos en 193 municipios afectados hasta el 9 de octubre, situando a Cesar entre las regiones prioritarias para el seguimiento.

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En el listado nacional, el departamento aparece como la cuarta entidad territorial con más casos, solo superado por Meta, Bolívar y Santander, aunque esta clasificación está basada en el número absoluto de notificaciones y no considera la proporción respecto a la población en riesgo. De los casos reportados en Cesar, el 75 % requirieron hospitalización, resaltando la gravedad de la situación: 4.776 pacientes recibieron atención en hospitales. Al analizar la gravedad, se identificó que un alto porcentaje de quienes presentaron signos de alarma (98 de cada 100) y la totalidad de quienes desarrollaron dengue grave, necesitaron manejo intrahospitalario. Esto confirma que, si bien el dengue grave representa una fracción menor del total, la presión sobre el sistema de salud ha sido importante.

Aunque Valledupar lidera en cantidad de casos, San Diego y Pailitas muestran una mayor incidencia: ambos municipios registran cerca de 10 contagios por cada 1.000 habitantes en riesgo, más del doble que el promedio departamental. Otras poblaciones, como Pelaya, Astrea, Curumaní y Bosconia, también presentan tasas elevadas. Este análisis pone de manifiesto que el número absoluto de casos no necesariamente refleja la magnitud del problema en relación con la población vulnerable.

La dinámica de contagios varía entre municipios. Especialmente notoria es la multiplicación de casos en El Paso, donde se pasó de tres a 292 infecciones, así como en Pueblo Bello, Chimichagua, Bosconia, Becerril y La Jagua de Ibirico, que experimentaron aumentos significativos. Por otro lado, Aguachica es el único municipio que reporta una reducción con respecto al periodo anterior.

El boletín departamental revela una importante afectación en comunidades indígenas, con 210 casos registrados, principalmente entre personas de los pueblos kankuamo y arhuaco. Así mismo, la mayor concentración de casos se observa en hogares de bajos ingresos, ya que el 95 % de los pacientes pertenece a los estratos uno y dos. En el aspecto de la afiliación a salud, predomina el régimen subsidiado. La mayor parte de las personas afectadas reside en zonas urbanas principales, aunque también se constata presencia en áreas rurales.

Frente al acelerado crecimiento del dengue, el Ministerio de Salud y el INS han hecho un llamado a las entidades locales para fortalecer los planes de contingencia, monitorear activamente, eliminar criaderos del mosquito transmisor y asegurar el acceso al esquema de vacunación disponible en 23 municipios y distritos con alta carga, donde hay más de 397.000 dosis disponibles para completar esquemas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los municipios del Cesar con más incidencia de dengue?

Según los datos suministrados por el INS y el Ministerio de Salud, San Diego y Pailitas presentan las mayores cifras de incidencia de dengue en Cesar, con aproximadamente 10 pacientes por cada 1.000 habitantes en riesgo. Otras localidades, como Pelaya, Astrea, Curumaní y Bosconia, muestran igualmente tasas elevadas, situación que supera en más del doble al promedio departamental.

¿Por qué la mayoría de casos de dengue en Cesar afecta a comunidades indígenas y estratos bajos?

El informe departamental indica que el 95 % de los casos de dengue registrados pertenece a hogares de estratos uno y dos, y que la población indígena ha reportado un número importante de contagios, especialmente en los pueblos kankuamo y arhuaco. Esta concentración puede deberse a factores asociados a las condiciones socioeconómicas y al acceso limitado a servicios de salud y saneamiento básico en estas comunidades.

Rechazo por declaraciones de minsalud sobre Kevin Acosta, niño con hemofilia que falleció

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La tragedia de Kevin Acosta reabre el debate sobre el suministro de medicamentos en Colombia. El niño de 7 años murió esperando su tratamiento y las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, causaron repudio.