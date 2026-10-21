Por: EL PILON SA

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El ataque con drones explosivos perpetrado contra la estación de Policía en Pelaya, al sur del Cesar, dejó a seis miembros de la Policía Nacional heridos durante la madrugada del miércoles 21 de octubre. Según informó el personal asistencial de la Clínica Alta Complejidad de Aguachica, los uniformados fueron atendidos de manera inmediata tras su ingreso al centro médico. Aunque, en un primer momento, se reportó que dos de ellos presentaban heridas de gravedad, la intervención rápida y especializada del equipo de salud permitió estabilizarlos, y actualmente todos se encuentran fuera de peligro.

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Los seis policías ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibieron cuidados especializados y permanecen bajo observación permanente para monitorear su evolución. La clínica destacó la importancia de la atención médica oportuna para lograr la recuperación de los afectados, quienes permanecen vigilados tanto por su seguridad como por las eventuales complicaciones derivadas de las heridas sufridas durante el atentado.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:30 a. m., cuando la estación de Policía de Pelaya fue blanco de cuatro descargas explosivas lanzadas desde artefactos aéreos no tripulados, conocidos comúnmente como drones. Según explicó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, el hecho se atribuye a retaliaciones de grupos armados ilegales en respuesta a las recientes operaciones y capturas realizadas en la región. Estas acciones oficiales han estado dirigidas especialmente contra actividades ilícitas, como el hurto de hidrocarburos.

Frente a la emergencia, las autoridades de la Fuerza Pública respondieron de inmediato, activando un Puesto de Mando Unificado (PMU) y estableciendo un plan candado en las principales vías de la zona. Asimismo, se enviaron refuerzos del Ejército Nacional y unidades de la Fuerza URANO para garantizar la seguridad en el área, según detalla el reporte oficial.

Por otro lado, el atentado puso de nuevo en evidencia las falencias tecnológicas para la protección de las estaciones policiales en Cesar. Eduardo Esquivel confirmó que la estación de Pelaya aún no cuenta con sistemas de detección de drones, dado que los primeros seis dispositivos suministrados por la Gobernación del Cesar fueron asignados prioritariamente a otras localidades, como Río de Oro. Las autoridades departamentales reiteraron el llamado al Gobierno nacional para acelerar la entrega de los aproximadamente 60 detectores antidrones proyectados en una primera fase y garantizar que se instalen sistemas efectivos para inhibir y neutralizar estos aparatos en todas las estaciones del departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado de salud de los policías heridos tras el ataque con drones en Pelaya?

De acuerdo con el reporte oficial de la Clínica Alta Complejidad de Aguachica, los seis policías afectados por el ataque recibieron atención médica inmediata, fueron estabilizados y actualmente se encuentran fuera de peligro. Permanecen bajo observación especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para monitorear su evolución y descartar complicaciones relacionadas con las heridas causadas por el atentado.

¿Por qué las estaciones de policía en Cesar aún no cuentan con suficientes detectores antidrones?

Según manifestó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, la estación de Policía de Pelaya aún no dispone de detectores de drones porque los primeros seis equipos adquiridos por la Gobernación fueron entregados a otras localidades priorizadas, como Río de Oro. Por esto, las autoridades regionales solicitan al Gobierno nacional que agilice la entrega de cerca de 60 detectores proyectados en una primera etapa, así como la implementación de sistemas de inhibición y neutralización de drones en todas las estaciones policiales del Cesar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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