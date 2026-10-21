Por: EL PILON SA

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Finalizaron de manera lamentable las tareas que venían adelantando las autoridades para dar con el paradero de Otoniel Leal Quintero, quien fue hallado sin vida luego de haber desaparecido tras un accidente en el río Azúcar. De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, Leal Quintero se encontraba en compañía de otras personas, disfrutando de un baño en ese afluente a la altura del corregimiento de La Mesa, en la zona rural de Valledupar, cuando un súbito aumento del caudal lo arrastró, sin darle tiempo de alcanzar la orilla.

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La corriente, provocada por una creciente inesperada, sorprendió tanto a Leal Quintero como a quienes estaban con él, haciendo imposible que lograra salir por sus propios medios. Una vez se notificó su desaparición, voluntarios de la Defensa Civil y miembros de otras entidades de socorro organizaron un despliegue de búsqueda a lo largo de la ribera del río Azúcar, manteniendo la esperanza de encontrar a Leal Quintero con vida. Sin embargo, las labores realizadas permitieron ubicar el cuerpo sin vida en el mismo sector donde fue visto por última vez. Según las autoridades, la causa de muerte fue asfixia por inmersión, término utilizado para referirse a la pérdida de funciones vitales provocada por la entrada de agua en las vías respiratorias.

Tras el hallazgo, las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional realizaron en el lugar la inspección técnica del cadáver, procedimiento indispensable para verificar las circunstancias en las que ocurrió el accidente, de acuerdo con los protocolos legales. Como parte del protocolo, el cuerpo será trasladado a la sede de Medicina Legal en Valledupar, donde se le practicará la necropsia, la cual determinará con exactitud las causas y circunstancias de la muerte, antes de ser entregado a sus familiares.

Esta tragedia deja en evidencia el peligro que representan las crecientes súbitas en los ríos de la región y el trabajo que desempeñan las autoridades y cuerpos de socorro en este tipo de situaciones.

¿Qué ocurrió con Otoniel Leal Quintero en el río Azúcar en Valledupar?

Otoniel Leal Quintero perdió la vida luego de ser arrastrado por una creciente repentina mientras se bañaba en el río Azúcar, en el corregimiento de La Mesa, Valledupar. Las labores de búsqueda fueron adelantadas por la Defensa Civil y otras entidades de socorro, quienes localizaron el cuerpo en el mismo sector donde desapareció.

¿Qué significa asfixia por inmersión según las autoridades?

La asfixia por inmersión, según las autoridades, es la causa de fallecimiento que ocurre cuando la entrada de agua a las vías respiratorias interrumpe la función pulmonar, impidiendo el intercambio de oxígeno y provocando la muerte. En este caso, el término se utilizó para describir la razón por la que Otoniel Leal Quintero falleció tras ser arrastrado por la corriente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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