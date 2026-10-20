Por: EL PILON SA

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Un trágico suceso conmocionó la zona rural del municipio de Bosconia, Cesar, la noche del pasado lunes, cuando un ataque con arma de fuego cobró la vida de un joven y dejó gravemente herida a su esposa. De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el hecho tuvo lugar en la finca El Pedregalito, localizada en la vereda Boca de Tigre.

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La víctima mortal fue identificada como Mario Rafael Tapia Pineda, de 21 años, oriundo de Zambrano, Bolívar, quien había residido durante varios años en Bosconia. Según confirmaron los investigadores citados en la información, Tapia Pineda falleció en el mismo sitio debido a la gravedad de las heridas sufridas por impactos de bala.

En el ataque también resultó herida su esposa, Ángela María Muñoz Acuña, de 22 años, natural de El Copey, Cesar. La joven recibió rápidamente asistencia y fue trasladada de urgencia a la Clínica Sinais Vitais de Bosconia. Allí permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, también conocida como UCI, con pronóstico reservado dada la delicada situación de salud que le dejaron las heridas.

La investigación inicial, llevada a cabo por el personal de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, apunta a que dos sujetos desconocidos que viajaban en motocicleta irrumpieron de manera violenta en la finca y dispararon directamente contra la pareja. Mientras los peritos judiciales desarrollaban la inspección técnica al cadáver, encontraron en el lugar un panfleto sobre el cuerpo de Tapia Pineda con la frase manuscrita: "Por Pachenca – Jíbaro".

Este hallazgo ha desencadenado nuevas líneas de investigación, ya que las autoridades buscan determinar la autenticidad del mensaje y establecer si existe una relación entre el contenido del panfleto y el homicidio. Por el momento, el cuerpo de Mario Rafael Tapia Pineda fue trasladado a Medicina Legal y la recolección de pruebas continúa enfocada en esclarecer los móviles del crimen, el origen del escrito y la identificación de los responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa UCI y cuál es su función en casos de emergencia como el ataque en Bosconia?

La sigla UCI significa "Unidad de Cuidados Intensivos". Se trata de un área especializada dentro de los hospitales dedicada al monitoreo, tratamiento y atención permanente de pacientes en estado crítico o con complicaciones graves, como en el caso de Ángela María Muñoz Acuña después del ataque en Bosconia.

¿Qué investigan las autoridades tras el hallazgo del panfleto en el crimen de Bosconia, Cesar?

Tras el hallazgo del panfleto con el mensaje "Por Pachenca – Jíbaro", las autoridades investigan tanto la autenticidad del escrito como su posible conexión con el homicidio, además de buscar esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables del ataque armado ocurrido en la finca El Pedregalito.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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