Por: El Espectador

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Seis policías resultaron heridos durante un ataque perpetrado con explosivos lanzados desde drones en la estación de Policía de Pelaya, Cesar, en la madrugada del miércoles 21 de octubre. De acuerdo con la Policía Nacional, el hecho ocurrió cerca de la 1:40 a. m., afectando gravemente a los uniformados, quienes recibieron atención médica inicial en el municipio de Pelaya y posteriormente fueron remitidos a una clínica especializada en Aguachica para un seguimiento más exhaustivo. Hasta el cierre de la información suministrada, las autoridades no han reportado detalles precisos sobre el estado de salud de los afectados.

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Además de las lesiones sufridas por los miembros de la Policía, la infraestructura de la estación resultó dañada por las explosiones. La institución informó que avanza en las investigaciones con el apoyo de sus equipos de inteligencia, con el propósito de esclarecer los hechos y dar con los responsables materiales e intelectuales del ataque. Si bien no existe confirmación oficial sobre la autoría, la Policía señaló que el frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (Eln) tiene presencia en la zona y se le atribuye preliminarmente la acción violenta.

La Policía Nacional repudió "de manera categórica este acto violento" e invitó a los ciudadanos a colaborar con información que permita la captura de los responsables, a través de las líneas 123, 155 y 165. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los drones se han convertido en una herramienta eficaz y económica para los grupos armados, quienes han perfeccionado el uso de estos dispositivos en ataques a la Fuerza Pública, frente a la dificultad que tienen las autoridades para neutralizar esta modalidad. La FIP reporta que, en Colombia, ocurre un ataque con drones cada 20 horas.

Las cifras de la Fuerza Pública reseñan que entre 2023 y el 1 de octubre de 2026 se han registrado 716 ataques con drones, de los cuales 318 corresponden a este año. El promedio es de 8,2 hechos por semana, con 56 ataques solo en agosto, y el 71 % de los casos concentrado en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. El Estado Mayor Central (Emc) y el Eln son los principales responsables, con 72 % y 23 % de atribución respectivamente.

La FIP detalla que los drones llegaban originalmente por canales legales desde Estados Unidos, China y Rusia, pero actualmente se adquieren y adaptan también a través de Venezuela, e incluso se fabrican localmente a menor costo. El Emc ha desarrollado la capacidad de producir drones armados por tan solo una fracción del costo comercial, incrementando la amenaza sobre la Fuerza Pública. El Eln, entre tanto, ha triplicado su utilización de drones de 36 ataques en 2025 a 132 en el año en curso, aunque el Emc sigue encabezando la estadística, sobre todo en regiones bajo influencia de sus frentes armados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo utilizan los grupos armados drones en ataques contra la Policía en Colombia?

De acuerdo con información de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y reportes de la Fuerza Pública, los grupos armados emplean drones comerciales, que pueden ser adaptados o incluso fabricados a bajo costo, para lanzar explosivos contra instalaciones y personal de la Fuerza Pública. Este método ha resultado eficaz y difícil de contrarrestar. Los ataques se concentran principalmente en regiones con fuerte presencia de estructuras armadas como el Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional, quienes han logrado incrementar su capacidad táctica mediante la formación de operadores especializados.

¿Qué medidas están tomando las autoridades de Colombia frente a los ataques con drones?

La Policía Nacional ha intensificado las labores de inteligencia e investigación para identificar y capturar a los responsables de los ataques con drones, como lo evidencian los procedimientos posteriores a lo ocurrido en Pelaya. Sin embargo, el uso de drones plantea retos significativos de seguridad debido a la facilidad de acceso y adaptación de estos equipos por parte de los grupos armados. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a suministrar información que ayude a enfrentar esta problemática, mientras buscan fortalecer sus capacidades técnicas para responder a esta amenaza creciente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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