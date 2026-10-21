Por: Portal Bogotá

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Las acciones para recuperar el espacio público, mejorar la movilidad y fortalecer la convivencia continúan tomando fuerza en Bogotá, de acuerdo con la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Según la información proporcionada por la Alcaldía Local de Chapinero, en coordinación con la Alcaldía Local de Usaquén y otras entidades distritales, se llevó a cabo una intervención de gran escala sobre la vía La Calera, específicamente en puntos como el mirador La Paloma (kilómetro 2), el mirador del kilómetro 4 y el sector conocido como Hollywood. Durante esta jornada, las labores de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) permitieron desarrollar acciones de control vial, revisión documental y recuperación del espacio ocupado irregularmente.

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El operativo logró recuperar 130 metros cuadrados de espacio público, los cuales estaban ocupados de manera no permitida, principalmente por vendedores informales. De siete vendedores informales intervenidos, tres tuvieron que ser retirados al no contar con la documentación requerida para ejercer su actividad. Además, se realizaron verificaciones a 120 personas presentes en el lugar, de las cuales la Policía Nacional revisó los documentos de 60, garantizando la identificación completa durante el procedimiento.

En materia de tránsito y movilidad, las autoridades impusieron 40 comparendos, concentrados principalmente en faltas como el estacionamiento indebido y la ausencia de requisitos documentales en los vehículos. De acuerdo con el reporte, siete automotores fueron inmovilizados debido a irregularidades en la documentación y el abandono, siguiendo los procedimientos previstos en la legislación vigente. Así mismo, como parte de la labor de vigilancia y control, fue sellado un establecimiento comercial tras el hallazgo de bebidas alcohólicas vencidas, sumando medidas de protección a la comunidad.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en compañía de un equipo de peritos, supervisó automotores presentes para descartar reportes de hurto o inconsistencias. La Policía Nacional, con sus componentes de Vigilancia y Tránsito y Transporte (SETRA), la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Cívica, participaron activamente apoyando el control del tráfico y las verificaciones durante la intervención.

Desde la Alcaldía Local de Chapinero se anunció que estas acciones de inspección y recuperación del espacio público continuarán ejecutándose en diferentes puntos de la localidad para fortalecer el cumplimiento de las normas, así como mejorar de forma integral tanto la movilidad como la convivencia entre ciudadanos. Esta información fue tomada de fuentes oficiales de la Alcaldía Local de Chapinero y relacionadas en el Distrito Capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué resultados obtuvo el operativo de recuperación del espacio público en la vía La Calera?

El operativo realizado sobre la vía La Calera resultó en la recuperación de 130 metros cuadrados de espacio público, la imposición de 40 comparendos, la inmovilización de siete vehículos y la intervención a siete vendedores informales, de los cuales tres fueron retirados por no tener los permisos necesarios. También se verificó la identidad y documentos de 120 personas y se selló un establecimiento por la venta de bebidas alcohólicas vencidas, según datos de la Alcaldía Local de Chapinero.

¿Qué significa la Inspección, Vigilancia y Control (IVC) según las autoridades de Bogotá?

La Inspección, Vigilancia y Control (IVC) corresponde a un conjunto de acciones emprendidas por diferentes autoridades para verificar el cumplimiento de normas relacionadas con el uso del espacio público, tránsito, transporte y operación de comercios. Durante el operativo en La Calera, estas actividades incluyeron revisión documental, control a establecimientos, vigilancia de automotores y garantías de movilidad, de acuerdo con los procedimientos informados por la Alcaldía Local de Chapinero y entidades distritales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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