La muerte violenta de Alejandra Torres y Jorge Alejandro Vivas Alba, en una finca de la vereda Tenería, en Suesca, Cundinamarca, es materia de investigación. Las primeras versiones apuntan a que la pareja habría intentado pedir ayuda durante el ataque, pero cuando llegaron las autoridades, ambos habían fallecido.

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El doble homicidio ocurrió el miércoles 14 de octubre, cerca de las 11:34 de la mañana. Según la información preliminar conocida por medios de comunicación, dos hombres habrían ingresado a la vivienda y se habría producido un enfrentamiento que terminó con lesiones de arma cortopunzante contra las víctimas.

Jorge Alejandro, de 56 años, presentaba una herida en el cuello, mientras que Alejandra, de 39, tenía lesiones en el pecho, la espalda y la pierna derecha. Ambos lograron salir de la finca, pero murieron antes de recibir atención médica.

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La llamada a la Policía y las pistas sobre los atacantes

Según el relato de familiares recogido por El Tiempo e información publicada por otros medios, Alejandra habría alcanzado a comunicarse con la Policía para pedir ayuda. Sin embargo, cuando los uniformados llegaron al lugar, la pareja ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con el rotativo, una vecina habría observado a dos hombres en una motocicleta estacionada frente a la finca durante un tiempo prolongado antes del crimen. Este dato hace parte de las versiones que se han conocido sobre lo ocurrido, mientras los investigadores buscan reconstruir los movimientos previos al ataque y establecer quiénes participaron.

La inspección del lugar quedó a cargo de las autoridades judiciales, que adelantan labores para recopilar elementos probatorios y esclarecer las circunstancias del doble homicidio. Hasta el momento, la información pública consultada no reporta capturas relacionadas con el caso.

Robos y conflictos previos, entre las líneas por esclarecer

Otra de las pistas que ha llamado la atención de los investigadores son las preocupaciones que la pareja habría expresado antes de su muerte. Según información divulgada por La FM, Alejandra y Jorge habían comentado a personas cercanas que atravesaban situaciones incómodas en el sector y que tenían diferencias con algunos vecinos.

Esos antecedentes no permiten concluir que el crimen estuviera relacionado con algún conflicto vecinal. Las autoridades deben establecer si existía una conexión entre esas situaciones y el ataque ocurrido en la finca, o si los hechos obedecieron a otro motivo.

También se contempla la posibilidad de un hurto violento. En los reportes sobre el caso se menciona que la vivienda habría quedado desordenada después de lo sucedido, un aspecto que deberá contrastarse con las evidencias recolectadas en el inmueble. Por ahora, no hay una explicación oficial confirmada sobre el móvil del crimen.

Autoridades buscan esclarecer el doble homicidio en Suesca

La Policía de Cundinamarca informó que trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a través de unidades de investigación criminal e inteligencia, para identificar y capturar a los responsables. Además, hizo un llamado a la comunidad para que entregue información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso mediante la línea de emergencia 123.

Mientras avanzan las indagaciones, los familiares de Alejandra Torres y Jorge Alejandro Vivas Alba esperan respuestas sobre lo ocurrido en la vereda Tenería. La investigación deberá determinar cómo ingresaron los atacantes a la finca, qué sucedió durante la agresión y cuál fue el motivo del crimen.

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