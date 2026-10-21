Por: El Espectador

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Alejandra Torres y Jorge Alejandro Vivas Alba, una pareja dedicada a la ganadería, cría de perros y cultivos hidropónicos en la vereda Tenería de Suesca, fueron hallados sin vida dentro de su finca, en hechos ocurridos el 14 de octubre. El doble homicidio ha conmocionado a este sector rural, y la investigación está a cargo tanto de la Policía de Cundinamarca como del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, según reportes recogidos por La FM y otros medios nacionales.

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La secuencia de los hechos, de acuerdo con la información recogida hasta ahora, señala que la pareja fue atacada alrededor de las 11:34 a. m. del miércoles señalado. Se investiga el ingreso de al menos dos personas al inmueble, lo que habría dado pie a una confrontación al interior de la vivienda. En medio del ataque, la pareja habría intentado salir de la casa para buscar ayuda, pero ambos murieron a causa de las heridas recibidas. La escena mostró objetos desordenados y otros indicios que ahora forman parte de los elementos recolectados para esclarecer cómo ocurrió el crimen.

Familiares y vecinos advirtieron la falta de comunicación con Alejandra y Jorge, situación que, sumada a señales de violencia y al comportamiento inusual de los perros del predio, motivó el aviso a las autoridades. Cuando ingresaron a la finca, encontraron a las víctimas sin vida, lo que provocó un llamado de la comunidad para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La inspección técnica estuvo a cargo del CTI y la Policía de Cundinamarca, quienes avanzan en la recolección de pruebas forenses y testimonios.

Dentro de las líneas de investigación se contempla la posibilidad de un acto de hurto violento, aunque la Fiscalía no ha confirmado ninguna hipótesis. Además, La FM informó sobre antecedentes de preocupaciones de seguridad en la zona y desacuerdos de la pareja con algunos vecinos, pero hasta el momento no existe una confirmación oficial que relacione estos antecedentes con el doble homicidio.

Por contexto, el doble homicidio se da cuando el departamento de Cundinamarca registra una disminución estadística de estos delitos según la Gobernación, aunque esta baja no tiene relación directa con el caso particular de Suesca. Conforme al balance publicado, los homicidios han caído un 18,6 % en lo que va de 2026, y solo en septiembre se reportaron 266 casos frente a 305 del año anterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las hipótesis que investiga la Fiscalía sobre el doble homicidio en Suesca?

La Fiscalía y la Policía de Cundinamarca manejan varias hipótesis sobre el doble homicidio ocurrido en la vereda Tenería. Entre las principales líneas de investigación se encuentran un posible hurto violento y antecedentes de conflictos con otras personas de la zona. Sin embargo, hasta ahora ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente y el caso sigue en investigación.

¿Por qué se considera relevante la reducción de homicidios en Cundinamarca frente al caso de Suesca?

La reducción de homicidios reportada por la Gobernación de Cundinamarca, con una baja del 18,6 % en lo que va de 2026, establece un contexto general de seguridad en el departamento. Sin embargo, esta cifra no permite establecer una relación directa con el crimen específico de la pareja en Suesca, ya que las circunstancias y móviles de ese hecho particular siguen sin esclarecerse por parte de las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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