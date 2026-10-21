El dictamen de Medicina Legal sobre la muerte de Donovan Balanta Paz, líder comunitario afrodescendiente de 34 años, señaló que el fallecimiento se produjo por una arritmia cardíaca provocada por las descargas eléctricas que recibió durante un operativo policial. Según el informe técnico citado en el video, los hallazgos forenses relacionan directamente las descargas con la alteración cardíaca que terminó causándole la muerte.

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El documento también describió el estado crítico en el que Balanta llegó al centro asistencial. De acuerdo con el dictamen, el hombre presentaba ausencia de pulso y respiración agónica, signos de una condición médica de extrema gravedad. El caso ocurrió después de un procedimiento de la fuerza pública en el sector de Caracolí, en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, Bogotá, y Soacha, Cundinamarca.

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“Da mucha rabia porque se ensañaron con mi hermano de una manera que no debía de ser así. Como nos dijo uno: ‘vengo de un lugar de matar negros, ¿qué me da matar uno más?’. Creo que eso no justifica que una persona, porque es un asesino, tenga ese uniforme puesto”, dijo Ana Balanta, hermana del asesinado.

La investigación busca establecer qué ocurrió durante el procedimiento del 20 de septiembre. Según la información recopilada por El Espectador, Balanta fue reducido, esposado y trasladado a la Estación de Policía de Cazucá, donde presuntamente recibió golpes y varias descargas con un dispositivo Taser. La reconstrucción de los hechos también indica que habría manifestado dolor en el pecho y dificultades para respirar durante cerca de 20 minutos, mientras solicitaba atención médica.

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En el proceso judicial, la Fiscalía contempla imputar a los uniformados involucrados por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. Además, un quinto integrante de la Policía Nacional fue detenido en relación con el caso. La actuación de los mandos también está bajo investigación, pues se busca establecer qué decisiones tomaron durante el procedimiento y si hubo demoras en el traslado de Balanta a un centro médico.

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