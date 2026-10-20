Por: El Espectador

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Un quinto integrante de la Policía Nacional fue detenido en relación con la muerte de Donovan Balanta Paz, líder comunitario afrodescendiente de 34 años, quien falleció tras un operativo de la fuerza pública en el sector de Caracolí, zona limítrofe entre Ciudad Bolívar y Soacha. De acuerdo con la información suministrada por El Espectador, la audiencia de imputación de cargos a los uniformados está programada para el martes 20 de octubre a las 10:00 a. m. y será pública, lo que permitirá el acceso a los detalles de la formulación de cargos que la Fiscalía presentará ante el juez.

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La acusación formal de la Fiscalía incluye los delitos de homicidio agravado y tortura agravada. La investigación busca esclarecer la posible responsabilidad de los policías en las agresiones sufridas por Balanta el 20 de septiembre, cuando, después de ser reducido y esposado durante el procedimiento, fue trasladado a la Estación de Policía de Cazucá. Según los datos recopilados por El Espectador, Balanta fue víctima de golpes y recibió múltiples descargas con un dispositivo Taser, incluso ya estando dentro de la estación. Permanece documentado que, durante cerca de 20 minutos, presentó dificultades respiratorias, dolor en el pecho y solicitó atención médica, la cual no habría sido brindada a tiempo, de acuerdo con la investigación oficial.

El informe de necropsia realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal identificó lesiones compatibles con el empleo de un dispositivo de conducción eléctrica, así como hematomas y otras lesiones. Si bien Medicina Legal estableció como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada al uso del dispositivo, el estudio histopatológico aclaró que sus hallazgos no permiten determinar una relación causal directa entre las descargas eléctricas y el deceso.

Los hechos se desencadenaron tras una discusión vecinal en el barrio Caracolí. Testigos afirmaron que uno de los policías emitió comentarios racistas, incluyendo la frase: “Estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó”. Durante la intervención, José Luis Guerrero recibió descargas eléctricas y fue capturado. Donovan Balanta, quien se encontraba en el lugar, habría lanzado un objeto contra los uniformados antes de intentar huir. Posteriormente, fue alcanzado, presuntamente golpeado y sometido a descargas eléctricas incluso después de estar esposado. La actuación de los mandos policiales también está bajo investigación, ya que, según la reconstrucción de los hechos, el mayor al mando habría intervenido para detener el uso del Taser pero no ordenó el traslado inmediato de Balanta a un centro médico. Finalmente, Balanta fue llevado al hospital tras perder el conocimiento, donde falleció horas después.

Con la detención de este quinto policía, la Fiscalía continúa con el proceso judicial, centrado en esclarecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados y en determinar la gravedad de los hechos, en un caso que ha captado la atención pública por el contexto de abuso de autoridad y racismo denunciados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa de muerte de Donovan Balanta según Medicina Legal?

El Instituto Nacional de Medicina Legal consignó como causa de muerte una arritmia cardíaca asociada al uso de un dispositivo de conducción eléctrica. No obstante, el informe histopatológico señaló que los hallazgos obtenidos no permiten establecer por sí mismos una relación causal directa entre las descargas eléctricas aplicadas y el fallecimiento de Donovan Balanta.

¿Por qué la Fiscalía imputa homicidio agravado y tortura agravada a los policías implicados?

De acuerdo con El Espectador, la Fiscalía fundamenta la imputación de homicidio agravado y tortura agravada en las presuntas agresiones físicas y el uso de un dispositivo eléctrico (Taser) contra Donovan Balanta, sumado a la posible demora en la atención médica. La fiscalía busca determinar la responsabilidad individual de los funcionarios en las circunstancias que rodearon la muerte del líder comunitario tras el procedimiento policial.

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