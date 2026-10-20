Por: EL PILON SA

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Antonio David Manrique Martínez y Fabián Andrés Nieves Beltrán enfrentan una delicada situación judicial luego de que el Juzgado Primero Penal Municipal ordenara su medida de aseguramiento en centro carcelario tras haber sido capturados el 10 de octubre. De acuerdo con lo revelado durante el proceso, la detención se produjo cuando ambos sujetos, presuntamente implicados en una cadena de extorsiones, recibían dinero que correspondería al pago exigido por la devolución de una motocicleta en Valledupar.

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Según la investigación judicial, los hechos iniciaron en la vía pública, donde los capturados habrían interceptado a un cobrador de préstamos y lo despojaron de la motocicleta que utilizaba para cumplir sus funciones laborales. Posteriormente, y siempre de acuerdo con las pesquisas, los detenidos contactaron de manera directa al propietario del negocio de préstamos. A través de reiteradas llamadas telefónicas y mensajes con tono amenazante, en los que atribuyeron ser parte de la estructura delincuencial “La Mafia Vallenata”, supuestamente exigieron 4.500.000 pesos colombianos como condición indispensable para devolver el vehículo sustraído. Además, estos mensajes contenían amenazas directas contra la vida del comerciante en caso de no cumplir con el pago exigido, junto a la promesa de un permiso para que el prestatario pudiera operar en la zona sin represalias.

Frente a la gravedad de las amenazas, el comerciante afectado optó por denunciar la extorsión ante el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), unidad de la Policía especializada en combatir el secuestro y la extorsión. De acuerdo con la información recolectada, los agentes organizaron una entrega controlada del dinero en las cercanías del complejo deportivo La Gota Fría. Allí, uniformados de la Policía sorprendieron y capturaron a los dos hombres cuando estos, presuntamente, recibían el paquete que simulaba contener la suma exigida.

La Fiscalía Séptima Local, que hace parte de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), fue la encargada de presentar a Manrique Martínez y Nieves Beltrán ante el juez de control de garantías. En la audiencia se les imputó el delito de extorsión agravada, por lo que permanecerán privados de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal en su contra. La responsabilidad de los procesados será definida en etapas judiciales posteriores, según lo previsto por las autoridades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa extorsión agravada según la Fiscalía en Colombia?

En el contexto presentado por la Fiscalía Séptima Local, extorsión agravada se refiere a un delito que va más allá de la extorsión simple, pues implica el uso de amenazas severas o la participación de organizaciones delictivas, como se indica en el caso al atribuirse los procesados pertenencia a “La Mafia Vallenata” y amenazar la vida de la víctima. La agravación surge de factores como el peligro para la integridad o la vida.

¿Cómo actuó el Gaula en la captura de los presuntos extorsionistas en Valledupar?

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) respondió a la denuncia del comerciante afectado, coordinando una entrega controlada en un lugar acordado con los presuntos responsables. En esta operación participaron agentes antiextorsión y uniformados de la Policía, quienes detuvieron a los sospechosos en flagrancia mientras recibían el paquete que simulaba contener el dinero exigido en la extorsión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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