Un doble homicidio tiene de luto al municipio de Suesca, Cundinamarca, luego de que Alejandra Torres y su pareja, Jorge Alejandro Vivas Alba, fueran asesinados en circunstancias que son materia de investigación. El crimen ocurrió el miércoles 14 de octubre de 2026, en la vereda Tenería, donde ambos vivían en una finca en la que desarrollaban diferentes actividades agropecuarias.

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Mientras las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables, los familiares de las víctimas entregaron nuevos detalles sobre posibles antecedentes de inseguridad, amenazas y conflictos que, según sus testimonios, podrían ser relevantes para esclarecer el caso.

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La información fue conocida por El Tiempo, medio que consultó fuentes cercanas a la pareja y tuvo acceso a un informe preliminar de la Policía de Cundinamarca.

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¿Cómo ocurrió el doble homicidio en Suesca?

De acuerdo con el reporte policial citado, el ataque se registró hacia las 11:34 de la mañana en la vía pública de la vereda Tenería.

El documento señala que Jorge Alejandro Vivas Alba, de 56 años, presentaba una herida en el cuello, mientras que Alejandra Torres, de 39 años, tenía lesiones en el pecho, la espalda y la pierna derecha.

Las primeras informaciones indican que dos personas habrían ingresado a la vivienda de la pareja, donde se produjo una riña que terminó en una agresión con arma cortopunzante.

Según la versión preliminar, los dos afectados salieron a la vía pública para pedir ayuda, pero fallecieron a causa de las heridas antes de que pudieran recibir atención médica.

Tras conocerse el caso, unidades de la Policía y funcionarios de investigación criminal e inteligencia policial asumieron las labores correspondientes. La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) realizó la inspección técnica de los cuerpos y comenzó la recolección de elementos para establecer cómo ocurrió el ataque.

Hasta el momento, las circunstancias exactas de la agresión y la identidad de los responsables siguen bajo investigación.

Además de la información oficial, los familiares de las víctimas relataron a el medio una versión que podría aportar elementos para reconstruir los momentos previos al doble homicidio.

Según una vecina, citada por los allegados de la pareja, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían permanecido estacionados durante un tiempo considerable frente a la vivienda.

De acuerdo con ese testimonio, Alejandra alcanzó a ingresar a la casa y comunicarse con la Policía para solicitar ayuda. Sin embargo, cuando llegaron los uniformados, la pareja ya había fallecido.

Este relato hace parte de las versiones que deberán ser contrastadas por los investigadores para determinar si existe alguna relación entre la presencia de los hombres en motocicleta y el ataque.

Alejandra y Jorge Alejandro residían en una finca donde tenían perros de criadero, ganado y proyectos de cultivo hidropónico. Según sus allegados, aunque llevaban una vida dedicada a sus actividades, en el pasado se habían presentado situaciones de inseguridad que generaron preocupación entre sus familiares.

Familiares denunciaron presuntos robos y conflictos anteriores

Entre los antecedentes mencionados por las personas cercanas a las víctimas figura un episodio ocurrido aproximadamente un año y medio antes del crimen.

Según contaron al medio mencionado, Alejandra habría manifestado su preocupación porque, presuntamente, algunas personas intentaban ingresar a la propiedad para robar. Incluso, habría mencionado la existencia de un supuesto túnel que se estaría utilizando para acceder a la vivienda.

Sus familiares señalaron que, con el paso del tiempo, comenzaron a notar la falta de algunos objetos en la finca. No obstante, estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente como parte de la investigación por el doble homicidio.

Otro asunto que mencionaron fue un conflicto entre Jorge Alejandro y un vecino de la zona, aparentemente relacionado con la poda de unos árboles.

Según el relato entregado por las fuentes al medio, algunas ramas habrían caído sobre un predio vecino, situación que desencadenó una discusión y una agresión física contra Jorge.

Los allegados señalaron que, posteriormente, circularon versiones sobre una posible hospitalización del vecino durante varios meses. Sin embargo, reconocieron que no les constaba directamente esa información.

Para la familia, este enfrentamiento es uno de los antecedentes que consideran importante revisar. Aun así, no existe una confirmación oficial que permita vincular ese conflicto con el asesinato de la pareja.

Denuncian saqueo de la finca después de la muerte de la pareja

A la tragedia se sumó otra denuncia de los familiares: la propiedad donde vivían Alejandra y Jorge Alejandro habría sido saqueada por terceros.

Según las declaraciones recogidas por El Tiempo, varias pertenencias fueron sustraídas de la vivienda, entre ellas una nevera. Los allegados también describieron daños y desorden en el interior del inmueble. Uno de los testimonios mencionó que, presuntamente, un hombre armado habría ingresado a la finca para llevarse diferentes objetos.

Esta denuncia deberá ser verificada por las autoridades, que tendrán que establecer cuándo ocurrió el supuesto saqueo, quiénes participaron y si los hechos guardan alguna relación con el doble homicidio. Por ahora, no se ha confirmado públicamente que el robo denunciado por los familiares esté conectado con el ataque contra la pareja.

Familia pide justicia por el asesinato de Alejandra Torres y Jorge Vivas

La muerte de Alejandra y Jorge Alejandro dejó a sus seres queridos a la espera de respuestas sobre lo ocurrido en la vereda Tenería.

En declaraciones a El Tiempo, familiares que solicitaron mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad expresaron su indignación y reclamaron avances en la investigación.

“Quiero justicia. Esta fue una muerte muy dura, una muerte muy tenaz”, manifestó uno de los allegados, al referirse a la violencia con la que fueron atacados.

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La familia también pidió que se investiguen los antecedentes de inseguridad y los conflictos que, según sus versiones, se habían presentado antes de la tragedia.

Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan con las diligencias para esclarecer el doble homicidio, establecer el posible móvil e identificar a los responsables.

Por ahora, ninguna de las hipótesis mencionadas por los familiares ha sido confirmada como la causa del crimen. La investigación deberá determinar si existió una relación entre las denuncias de presuntos robos, los conflictos anteriores y el ataque que terminó con la vida de la pareja.

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