La hermana de Donovan Balanta Paz, quien murió después de un procedimiento policial, cuestionó la manera en que fue tratado su familiar y expresó su indignación por las circunstancias del caso. Ana Balanta aseguró que, para su familia, la muerte estuvo acompañada de un trato que considera injustificable y denunció una presunta expresión racista que habría pronunciado uno de los involucrados.

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“Da mucha rabia porque se ensañaron con mi hermano de una manera que no debía de ser así. Como nos dijo uno: ‘vengo de un lugar de matar negros, ¿qué me da matar uno más?’”, relató Ana en conversación con CityTV. La mujer también cuestionó que una persona señalada de actuar de esa manera llevara el uniforme de una institución policial.

(Vea también: “Ni perdón ni rebaja”: mamá de Donovan Balanta habló sobre los policías señalados de su crimen)

¿Qué dijo Medicina Legal sobre la muerte de Donovan Balanta?

La gravedad de lo ocurrido también quedó reflejada en el dictamen de Medicina Legal, que estableció que Balanta murió por una arritmia cardíaca provocada por las descargas eléctricas que recibió durante el procedimiento. Según el informe forense citado en el material sobre el caso, los hallazgos relacionaron las descargas con la alteración del ritmo cardíaco que terminó causándole la muerte.

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El documento también describió las condiciones críticas en las que el hombre llegó al centro asistencial: no tenía pulso y presentaba respiración agónica. La investigación busca reconstruir lo sucedido el 20 de septiembre en el sector de Caracolí, en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, en Bogotá, y Soacha, Cundinamarca. De acuerdo con la información recopilada por El Espectador, Balanta habría sido reducido, esposado y trasladado a la Estación de Policía de Cazucá, donde presuntamente recibió golpes y varias descargas con un dispositivo Taser.

La reconstrucción de los hechos también señala que Balanta habría manifestado dolor en el pecho y dificultades para respirar durante cerca de 20 minutos, mientras solicitaba atención médica. Estos elementos hacen parte de las circunstancias que deben esclarecer las autoridades para determinar las posibles responsabilidades individuales e institucionales.

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