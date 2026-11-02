Por: Caracol Televisión

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Afrontar una enfermedad de alto riesgo cambia por completo la perspectiva de la vida, pero también la forma en que se contempla el final de esta. Para el reconocido periodista Diego Guauque, superar un sarcoma no solo significó ganar una batalla médica, sino también asumir una serie de temas incómodos de las que pocos se atreven a hablar en familia, por ejemplo, la muerte, que es un destino inexorable para el cual casi nadie se prepara. En su paso por el pódcast ‘Historias con Ritmo’ de Caracol Televisión, el comunicador abrió su corazón para relatar cómo el proceso de la enfermedad lo llevó a ordenar minuciosamente sus asuntos personales para evitarle dolores de cabeza a su esposa y a su hija.

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Lejos de ver estos preparativos con morbo o desesperanza, Guauque los asumió como un acto de profundo amor y responsabilidad. En medio de tratamientos y cirugías complejas, el temor de dejar un “chicharrón” administrativo y financiero a sus seres queridos lo impulsó a tomar acción de una manera práctica, metódica y profundamente humana.

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Diego Guauque contó qué dejó listo por si moría

Cuando un paciente entra a cirugía con pronósticos reservados, las preocupaciones médicas suelen acaparar toda la atención. Sin embargo, para el periodista, la mente también viajaba hacia el caos cotidiano que se dejaría atrás. Fue así como decidió sentarse frente al computador a estructurar un documento detallado con información crucial.

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“Yo me acuerdo de que me sentaba al computador y yo hacía como un listado como: ‘Bueno, primero voy a hacerles listado de todas las claves mías, desde los correos electrónicos, hasta cómo se abre el celular, cómo se abre el computador… Me muero, yo no quiero que les quede ese chicharrón'”.

En ese registro detallado incluyó accesos bancarios, cuentas de correo y contraseñas de dispositivos móviles. La intención era clara: si lo peor llegaba a suceder, su familia no tendría que lidiar con la angustia adicional de descifrar accesos digitales o rastrear ahorros en medio del duelo. Para él, anticiparse a este tipo de situaciones alivia una carga invisible pero pesada que recae directamente sobre los familiares.

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Mirar de frente a la muerte dejó en el comunicador una capacidad distinta para apreciar el tiempo y gestionar la tranquilidad emocional. Lejos de la parálisis que produce el miedo, al preiodista este ejercicio de sinceridad y orden financiero le otorgó una profunda serenidad.

Las llamadas “conversaciones incómodas” se convirtieron así en la última y más valiosa lección que le dejó el sarcoma: entender que planear el futuro, incluso cuando este incluye la propia ausencia, es la mejor manera de cuidar a quienes se quedan.

Diego Guauque ahora da conferencias tras superar el cáncer

Durante sus conferencias y espacios de diálogo con otros pacientes, Guauque suele plantear cuestionamientos que incomodan a la mayoría, pero que considera vitales. Temas como la adquisición de seguros de vida, la formalización de un testamento o la decisión sobre la donación de órganos siguen siendo tabú en la sociedad colombiana, en la que hablar de la muerte suele interpretarse erróneamente como una forma de atraerla.

No obstante, el periodista insiste en que las estadísticas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cáncer en el país exigen una mayor madurez preventiva. Hizo una analogía sencilla con la lotería: si en algún momento te aseguran que te puedes ganar la lotería, irías a aprovechar la oportunidad de inmediato. En ese orden de ideas, cuestiona por qué se ignora una certeza absoluta: todos vamos a morir en algún momento y hay que tener un seguro de vida.

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