En medio de muertes y alarmas con grandes figuras a nivel mundial, el legendario exluchador profesional Ric Flair provocó profunda conmoción internacional tras sufrir una aparatosa caída en Florida que obligó a su hospitalización urgente en un centro médico especializado.

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El histórico miembro del Salón de la Fama de la WWE permanecía en un restaurante cuando decidió cruzar una calle cercana, tropezando de forma repentina sobre el pavimento público, según reveló TMZ.

El impacto provocó heridas sangrantes en su rostro, cortes profundos en la cabeza y alrededor de un ojo, además de sospechas médicas sobre una posible conmoción cerebral traumática.

Los servicios de emergencia atendieron al veterano deportista de setenta y siete años en el lugar de los hechos y lo trasladaron inmediatamente en ambulancia hacia el hospital.

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Este alarmante accidente ocurrió pocas horas después de que el propio gladiador comunicara a través de sus plataformas digitales la detección de un coágulo de sangre peligroso.

El diagnóstico vascular obligó a los médicos a restringir severamente sus desplazamientos aéreos, prohibiéndole trayectos que superen un máximo estipulado de tres a cuatro horas consecutivas de viaje.

Por dicha prescripción clínica, el exmonarca mundial de WWE canceló de imprevisto su participación estelar en la convención oficial Washington State Horror Con programada en el estado de Washington.

El gladiador explicó a sus seguidores que tenía programada una intervención quirúrgica vascular con el objetivo de limpiar la vena afectada y recuperar plenamente su movilidad física.

A lo largo de su trayectoria deportiva, el afamado deportista ha superado múltiples episodios de salud críticos que pusieron en riesgo inminente su existencia dentro y fuera del cuadrilátero.

En 1975, el atleta sobrevivió milagrosamente a un trágico siniestro aéreo que le fracturó la columna vertebral en tres partes, desafiando todos los diagnósticos médicos convencionales.

Décadas después, en 2017, permaneció en coma inducido durante semanas debido a una insuficiencia renal y problemas intestinales graves derivados del deterioro orgánico y consumo excesivo de alcohol.

Asimismo, los galenos debieron implantarle un marcapasos cardíaco permanente para controlar anomalías ventriculares severas y garantizar la irrigación de su sistema cardiovascular luego de complicaciones crónicas recurrentes.

En años posteriores, el excampeón afrontó cirugías adicionales para remover lesiones provocadas por cáncer de piel, manifestando públicamente su superación completa tras rigurosos tratamientos médicos de control dermatológico.

Pese a los constantes quebrantos fisiológicos y recomendaciones facultativas, la figura mediática protagonizó un combate de retiro en 2022 para despedirse formalmente de sus leales fanáticos internacionales.

La reciente caída en territorio estadounidense reavivó la preocupación mundial sobre su estado general, manteniendo a los especialistas atentos a la evolución de sus heridas faciales recientes. Cabe recordar que otra gran figura de WWE falleció recientemente.

El cuerpo médico del centro asistencial continúa evaluando si el traumatismo sufrido afectará el cronograma de la intervención quirúrgica endovascular prevista originalmente para solventar la obstrucción circulatoria.

Familiares, colegas de la industria del entretenimiento deportivo y millones de seguidores en todo el planeta expresan masivos mensajes de aliento esperando la pronta recuperación del ícono estadounidense.

Las autoridades del centro médico mantienen bajo reserva diagnóstica nuevos partes sobre la condición neurológica del atleta tras el severo impacto padecido durante el desafortunado percance en la vía.

¿Quién es Ric Flair?

Richard Morgan Fliehr, conocido mundialmente como Ric Flair, representa una de las figuras más influyentes y condecoradas en la historia del entretenimiento deportivo internacional.

Nacido en febrero de 1949 en Tennessee, el carismático atleta inició su trayectoria en los encordados profesionales durante la década de 1970 bajo el riguroso entrenamiento de Verne Gagne.

A lo largo de cinco décadas de carrera activa, el gladiador compitió en las promociones más importantes del planeta, incluyendo National Wrestling Alliance, World Championship Wrestling y World Wrestling Entertainment (WWE).

Su palmarés oficial registra dieciséis campeonatos mundiales reconocidos por las principales organizaciones, ostentando una marca legendaria que definió los estándares de excelencia en la disciplina.

El luchador consolidó su personaje conocido como The Nature Boy mediante un estilo extravagante, batas brillantes, elegancia desmedida y el icónico grito que inmortalizó ante millones de espectadores.

Dentro del cuadrilátero revolucionó el espectáculo deportivo como líder del legendario cuarteto The Four Horsemen, agrupación que transformó las dinámicas grupales y las narrativas televisivas del circuito.

Su maestría técnica popularizó maniobras emblemáticas como la cruceta a las piernas, combinando un atletismo depurado con una elocuencia inigualable en el manejo del micrófono frente al público.

La empresa WWE reconoció su trascendencia histórica al incorporarlo en dos ocasiones al Salón de la Fama, distinguiendo tanto su carrera individual como su desempeño en The Four Horsemen.

En el año 2008 protagonizó un emotivo combate de despedida frente a Shawn Michaels durante el evento estelar WrestleMania 24, consagrándose como un referente imborrable de la cultura popular.

Su capacidad para sobreponerse a graves accidentes físicos, su vigencia intergeneracional y su impacto en luchadores modernos ratifican su estatus como el estándar dorado de la lucha libre.

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