Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Andrea Catalina Castaño Barreto, conocida artísticamente como Katta Castaño, es una cantante originaria de Ibagué que en la actualidad atraviesa uno de los capítulos más trascendentales de su carrera. La artista se encuentra nominada a los Premios Monitor, galardón cuya próxima ceremonia se celebrará en Bucaramanga, y continúa dando impulso a ‘Nuestra Canción’, sencillo que nace a partir de una experiencia particularmente significativa de su vida. En una entrevista concedida al diario El Nuevo Día, Katta compartió detalles sobre su trayectoria en la música y el verdadero trasfondo de su más reciente lanzamiento.

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Katta Castaño habló de su conexión con la música, resaltando que ese vínculo se formó desde la infancia, marcada por la influencia familiar. Sin embargo, también confesó que su carrera se ha visto atravesada por momentos personales que han dado forma a su manera de componer e interpretar. “A mí me gusta mucho cantar”, expresó al referirse a la música como una pasión que transforma sus vivencias en arte.

La canción ‘Nuestra Canción’ sintetiza esa relación entre la vida personal y la creación artística. En la entrevista, la cantante explicó que la compuso pensando en su hermana, con el deseo de generar un lazo emocional y tener un recuerdo que siempre puedan compartir. La inspiración para el tema surgió de una etapa difícil, donde enfrentó una de las tristezas más profundas de su vida. En esos días, su hermana asumió un rol activo para apoyarla, pero posteriormente fue ella quien enfrentó una crisis que requirió hospitalización. Ante la posibilidad de perder a su hermana, Katta reflexionó sobre todo lo vivido y materializó sus emociones en esta canción, que hoy se convirtió en símbolo de esperanza y resiliencia.

El sencillo, publicado después de dos años en los que le resultaba imposible cantarlo sin quebrarse emocionalmente, ha cobrado un nuevo significado para la artista. Ella misma lo describe como “un grito desgarrador, un grito de guerra”, señalando que representa la superación de las adversidades. Este mensaje también ha resonado en su audiencia: muchas mujeres —madres, abuelas, mujeres independientes— han conectado con la historia y han encontrado en la canción un reflejo de sus propios procesos de superación.

Katta decidió grabar el videoclip de ‘Nuestra Canción’ en Ibagué, contando con la participación de mujeres locales y una propuesta visual inspirada en guerreras vikingas, acentuando el mensaje de victoria y resistencia. El video fue publicado en YouTube el 9 de octubre. Finalmente, la artista recordó su paso por el programa ‘A otro nivel’ en 2016, experiencia que catapultó su carrera y le permitió llegar hasta las etapas finales del concurso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la historia detrás de ‘Nuestra Canción’ de Katta Castaño?

‘Nuestra Canción’ fue creada por Katta Castaño como resultado de un momento personal de profunda tristeza, donde su hermana fue un pilar fundamental en su proceso de recuperación. Sin embargo, la situación se invirtió cuando la hermana de Katta enfrentó su propia crisis, que culminó en hospitalización. Esta experiencia llevó a la artista a reflexionar sobre la importancia del apoyo mutuo en la familia y a plasmar sus emociones en una canción que, con el tiempo, se transformó tanto en símbolo de superación para ambas como en un mensaje de esperanza para quienes la escuchan.

¿Por qué el videoclip de ‘Nuestra Canción’ fue grabado en Ibagué?

La razón principal para grabar el videoclip en Ibagué fue el deseo de Katta Castaño de resaltar el talento de su ciudad natal y de las mujeres ibaguereñas. De acuerdo con lo narrado por la artista en El Nuevo Día, quiso reunir a un equipo local y construir una propuesta inspirada en guerreras vikingas, resaltando la fuerza y la resiliencia de quienes han superado grandes dificultades, mensaje que se encuentra presente en toda la producción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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