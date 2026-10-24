Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La concha acústica Garzón y Collazos, uno de los espacios culturales más importantes de Ibagué, recibirá el viernes 6 de noviembre un evento nunca antes visto en la ciudad: el desfile de traje artesanal del Concurso Nacional de Belleza. Se trata de una oportunidad para apreciar la riqueza de las técnicas artesanales y la diversidad cultural de Colombia, ya que las candidatas de este reconocido certamen llegarán a la capital del Tolima para exhibir prendas elaboradas por manos artesanas de distintas regiones, fusionando moda con identidad nacional. La entrada será gratuita, permitiendo así que la comunidad local y visitantes disfruten del espectáculo hasta completar el aforo del escenario.



Esta presentación hace parte de una programación especial que se desarrollará en Ibagué entre el 5 y el 8 de noviembre, la cual incluye otros eventos dedicados a la belleza, la música y el folclor. La iniciativa, de acuerdo con la información del evento, tiene como objetivo no solo enriquecer la oferta cultural de la ciudad, sino también incentivar la visita de turistas y dinamizar sectores económicos como el comercio y el turismo.



De acuerdo con declaraciones recogidas en la nota, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, reconoció la importancia de que la ciudad haya sido seleccionada como sede para esta actividad, en especial por el valor simbólico de hacerlo en un lugar emblemático para la vida cultural local como la concha acústica Garzón y Collazos. Asimismo, Raimundo Angulo Pizarro, presidente del Concurso Nacional de Belleza, aseguró el respaldo de la organización del certamen para la realización del desfile en Ibagué y subrayó la colaboración establecida entre el evento y la administración municipal.



El desfile del viernes 6 de noviembre promete convertirse en una de las citas más representativas del calendario local, ya que destacará el talento de los artesanos y diseñadores colombianos, así como el colorido de las tradiciones regionales a través de la expresión de la moda artesanal. La invitación es abierta a quienes deseen asistir, siempre teniendo en cuenta la capacidad del escenario.

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¿Cuándo es el desfile artesanal del Concurso Nacional de Belleza en Ibagué?

El desfile artesanal del Concurso Nacional de Belleza en Ibagué está programado para el viernes 6 de noviembre, en la concha acústica Garzón y Collazos. Será de entrada gratuita hasta completar el aforo, dentro de la agenda de actividades que la ciudad acogerá entre el 5 y el 8 de noviembre.

¿Qué importancia tiene el desfile artesanal en la concha acústica Garzón y Collazos para Ibagué?

La realización del desfile artesanal en la concha acústica Garzón y Collazos es significativa porque convierte a Ibagué en escenario de un evento nacional que resalta la identidad cultural y el trabajo de artesanos colombianos, según lo expuesto por la alcaldesa Johana Aranda y el presidente del Concurso Nacional de Belleza, Raimundo Angulo Pizarro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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