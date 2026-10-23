Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá avanza en la modernización de la iluminación arquitectónica de la Plaza de Bolívar, uno de los espacios más emblemáticos del centro histórico. Esta renovación es posible gracias a una inversión que supera los $15 mil millones, gestionada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) en colaboración con la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD). Según información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el proyecto fue aprobado mediante el Decreto 460 del 21 de octubre de 2026 y prevé un sistema de iluminación que incorpora criterios de eficiencia energética, innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental para proteger y resaltar las fachadas de siete edificios patrimoniales alrededor de la plaza.

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El plan beneficiará áreas claves del espacio público, abarcando un total de 5.440 metros cuadrados. Entre los inmuebles destacados que serán iluminados, se encuentran la Catedral Primada, la Casa Capitular (o de los Canónigos), la Capilla del Sagrario, el Palacio Arzobispal, el Capitolio Nacional, el Palacio Liévano –sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá– y el Palacio de Justicia. Todos estos edificios están ubicados entre las carreras séptima y octava y las calles décima y once, consolidando así un circuito patrimonial de gran relevancia para habitantes y turistas.

El diseño contempla la instalación de luminarias LED arquitectónicas, equipos de control, infraestructura eléctrica y sistemas fotovoltaicos articulados a la red, lo que asegurará un manejo centralizado y eficiente desde los cuatro costados de la plaza. Según el IDPC, se busca así optimizar el consumo energético y permitir una operación coordinada que garantice la preservación y el lucimiento nocturno de los monumentos.

El proyecto se desarrolla en el marco del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027. Entre sus metas principales está mejorar la habitabilidad, la percepción de seguridad y fomentar la apropiación del espacio público en horario nocturno. Además, se espera dinamizar la economía nocturna, impulsar el turismo y contribuir al fortalecimiento de la memoria histórica local. La financiación proviene del Sistema General de Regalías y contempla un periodo de ejecución física y financiera de nueve meses, según la estructuración oficial.

Así, la modernización de la Plaza de Bolívar se convierte en un ejemplo de cómo la recuperación y revitalización de los espacios públicos puede estar alineada con la preservación del patrimonio y el desarrollo urbano sostenible.

¿Qué edificios históricos serán iluminados en la Plaza de Bolívar de Bogotá?

La intervención de iluminación arquitectónica cubrirá la Catedral Primada, la Casa Capitular, la Capilla del Sagrario, el Palacio Arzobispal, el Capitolio Nacional, el Palacio Liévano y el Palacio de Justicia, todos ellos localizados en el entorno de la Plaza de Bolívar, entre las carreras séptima y octava y las calles décima y once.

¿Qué significa eficiencia energética en el contexto de la iluminación arquitectónica?

La eficiencia energética en este contexto hace referencia al uso de tecnologías que permiten iluminar los edificios patrimoniales usando menos recursos y reduciendo el consumo de energía, empleando luminarias como las LED y sistemas de control inteligente para minimizar el impacto ambiental y lograr una operación sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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