Por: Portal Bogotá

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Bogotá abre nuevamente un espacio de encuentro entre la ciudad y el campo con una nueva edición de “Mercados Campesinos Bogotanos”, una iniciativa que busca resaltar la riqueza productiva y cultural de las regiones. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, este evento tendrá lugar el sábado 24 de octubre de 2026 en el Parque Alcalá, en la localidad de Usaquén, y estará abierto al público entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m. Durante esta jornada, el departamento del Guainía será el invitado especial, mostrando parte de su diversidad y tradiciones mediante la iniciativa llamada “Lo que trajo el río”.

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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) lidera este proyecto, en alianza con la Gobernación del Guainía, y reunirá a 14 productores y transformadores provenientes tanto de Guainía como de Bogotá. El objetivo es que los visitantes encuentren directamente productos elaborados en el territorio, promoviendo la comercialización sin intermediarios. Entre los alimentos que se podrán adquirir hay dulces, chips de plátano y yuca, salsas, mermeladas y miel, además de chocolate, casabe, harinas, bebidas naturales y pulpas de frutos amazónicos, todos productos representativos de la riqueza local.

El evento incluirá muestras gastronómicas tradicionales, como ajicero de pescado, pescado moqueado y pisillo de pescado. De la misma manera, el público podrá acercarse a la cultura amazónica a través de artesanías y presentaciones de danza y música, expresiones que reflejan la identidad y el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas del Guainía, quienes han mantenido tradiciones y técnicas de aprovechamiento de recursos de su entorno.

Uno de los propósitos de la jornada, según expresó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, es que los productores logren fortalecer sus ingresos e identificarse con potenciales clientes institucionales como restaurantes, hoteles y comercios de la capital, facilitando así acuerdos comerciales sostenibles. Se busca que este canal de ventas directas se consolide, evitando intermediarios y permitiendo negociar precios más justos para quienes cultivan y transforman los productos agroalimentarios.

La estrategia de Mercados Campesinos Bogotanos ha continuado su fortalecimiento como un puente entre el campo y la ciudad. Durante el año 2025, recibió la participación de 767 productores, logró ventas cercanas a los $11.769 millones y más de 225.000 visitantes, de acuerdo con cifras reportadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué productos se pueden encontrar en los Mercados Campesinos Bogotanos del Parque Alcalá?

En la edición especial que tendrá como invitado al departamento del Guainía, los visitantes podrán hallar dulces, chips de plátano y yuca, salsas, mermeladas, miel, chocolate, casabe, harinas, bebidas naturales y pulpas de frutos amazónicos. También estarán disponibles preparaciones típicas de la región como ajicero de pescado, pescado moqueado y pisillo de pescado, así como artesanías, música y danza con raíces indígenas.

¿Cuál es el objetivo principal de Mercados Campesinos Bogotanos según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico?

El objetivo principal, según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, es brindar oportunidades para que los productores lleguen directamente a nuevos compradores, fortalezcan sus ingresos y visibilicen la riqueza de sus territorios. Esta estrategia busca, además, fomentar encuentros comerciales directos con restaurantes, hoteles y comercios para evitar intermediarios y mejorar las condiciones de venta de los productores rurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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