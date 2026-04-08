La historia de Mariale, una joven que audicionó recientemente al programa ‘A otro nivel’, ha conmovido a los televidentes luego de que contara el difícil momento que vivió por cuenta de un trastorno alimenticio.

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En entrevista con ‘La Red’, de Caracol Televisión, la participante abrió su corazón y relató cómo su salud llegó a un punto crítico que puso en riesgo su vida.

Según contó, desde niña enfrentó dificultades relacionadas con su peso, lo que se agravó tras una pérdida familiar que impactó su relación con la comida.

A esto se sumó el ‘bullying’ escolar, con comentarios que afectaron profundamente su autoestima y la llevaron a tomar decisiones extremas para intentar encajar.

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La joven explicó que empezó a restringir su alimentación y luego a tener episodios de atracones seguidos de conductas compensatorias.

Participante de ‘A otro nivel’ estuvo “al borde de la muerte”

Con el paso del tiempo, su estado de salud se deterioró hasta que fue llevada a recibir atención médica.

Los especialistas le diagnosticaron anorexia nerviosa y bulimia, condiciones que, según relató, la dejaron en un estado crítico.

“Uno de los médicos nos dijo que estaba al borde de la muerte”, aseguró, al recordar que su cuerpo estaba tan débil que corría riesgo de sufrir un paro cardíaco.

Mariale permaneció durante cuatro meses en una clínica especializada, donde inició un proceso de recuperación con acompañamiento médico y nutricional.

Durante ese tiempo, la música se convirtió en una herramienta clave para canalizar su proceso emocional.

Además, destacó el apoyo de su familia, especialmente de su hermana, quien la ayudó a reconstruir su relación con la alimentación. Hoy, asegura que dejó atrás ese capítulo y que está enfocada en su bienestar, el deporte y su formación musical.

Esta fue su audición en el consurso de Caracol Televisión:

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