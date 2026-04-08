La periodista Silvia Corzo volvió a ser tema de conversación luego de revelar los motivos de fondo que la llevaron a una ceremonia simbólica en la que se comprometió consigo misma.

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Aunque muchos interpretaron el hecho como una excentricidad, la comunicadora explicó que detrás de esa decisión hubo una compleja situación de salud que marcó un antes y un después en su vida.

Esta es la entrevista que concedió a Caracol:

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Silivia Corzo y las enfermedades y agotamiento extremo que la obligaron a parar

Según contó a Caracol, Corzo enfrentó una enfermedad autoinmune que se agravó por el estrés y la exigencia de su carrera en medios.

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A esto se sumaron condiciones como fatiga crónica y fibromialgia, que la llevaron a un estado de agotamiento físico y mental.

Incluso, relató que hubo momentos en los que no podía levantarse de la cama y tuvo que permanecer incapacitada durante semanas mientras intentaba recuperar su salud.

El “matrimonio” de Silvia Corzo fue un compromiso personal

En medio de ese proceso, la periodista identificó patrones de autoexigencia y búsqueda constante de aprobación que, según ella, terminaron afectando su bienestar.

Por eso decidió hacer un acto simbólico de compromiso consigo misma, en el que prometió no volver a abandonarse emocionalmente.

La ceremonia, que se hizo viral en redes, incluyó votos personales y la compañía de sus seres queridos, aunque ella insiste en que no se trató de un matrimonio en el sentido tradicional.

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Corzo también afirmó que, tras tomar decisiones enfocadas en su bienestar, experimentó mejoras significativas en su salud.

Explicó que al poner límites y reducir el estrés, su cuerpo comenzó a responder de manera positiva, al punto de disminuir síntomas y dejar algunos medicamentos.

“El cuerpo reacciona cuando haces algo que no quieres”, señaló, al describir el proceso que la llevó a reencontrarse consigo misma.

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