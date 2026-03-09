La reconocida periodista colombiana Silvia Corzo sorprendió recientemente a sus seguidores y al público en general tras compartir detalles de una ceremonia muy particular en su vida personal: decidió casarse consigo misma.

El evento, que tuvo un carácter simbólico y reflexivo, fue celebrado en un ambiente íntimo y rodeada de un grupo reducido de personas cercanas que quisieron acompañarla en este momento significativo.

La comunicadora, recordada por su trayectoria como presentadora de noticias Caracol Televisión, organizó el encuentro durante el fin de semana en un entorno campestre, donde se vivió una jornada cargada de emociones, mensajes sobre el amor propio y reflexiones acerca de la importancia del crecimiento personal.

Así fue la particular boda de Silvia Corzo consigo misma

Aunque no se trató de un matrimonio legal, la ceremonia tuvo un profundo significado para la periodista, quien quiso sellar públicamente un compromiso consigo misma.

De acuerdo con publicaciones y registros compartidos por algunos de los invitados, entre ellos el presentador Iván Lalinde, la reunión se llevó a cabo en medio de la naturaleza, en un ambiente tranquilo que permitió que los asistentes compartieran un espacio de cercanía y reflexión.

Amigos, colegas y familiares fueron testigos de este acto simbólico que, según explicó la propia Corzo, representa una etapa importante de su proceso personal.

Para la ocasión, la periodista lució un vestido largo en tonos claros, acorde con la solemnidad del momento y fue en medio de la naturaleza. Además, llevó un ramo de flores que, siguiendo una tradición típica de las bodas, decidió lanzar entre las mujeres presentes durante la celebración, gesto que causó sonrisas y comentarios entre los asistentes.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el discurso que la comunicadora compartió durante el acto. Sus palabras estuvieron cargadas de un mensaje de amor propio y aceptación, valores que ha promovido en diferentes momentos de su vida pública y a través de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivan Lalinde | presentador (@ivanlalindeg)

Según relató Lalinde en una de sus publicaciones, Corzo expresó un compromiso profundo consigo misma al pronunciar una serie de promesas que reflejan su visión actual sobre la vida y las relaciones personales.

“Hoy me elijo, le digo que sí a la vida y me digo que sí. Me acepto y prometo estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor”, manifestó durante la ceremonia, generando reacciones positivas entre quienes siguieron el momento a través de las redes sociales.

En su mensaje también dejó claro que su decisión no significa cerrarse al amor con otra persona, sino establecer primero una relación sólida consigo misma. En ese sentido, explicó que si en algún momento vuelve a compartir su vida con alguien, espera que sea desde un lugar de libertad y respeto mutuo.

“Si algún día vuelvo a caminar de la mano con alguien será para compartir desde la libertad, desde la verdad y el respeto por ser quien soy”, agregó la periodista, enfatizando la importancia de construir relaciones basadas en la autenticidad.

Otra de las invitadas fue la presentadora Margarita Ortega escribió: “Nadie como tú para mostrarnos el camino, como siempre y muchas veces sin darte cuenta. Gracias por ser mujer semilla, mujer inspiración, mujer estrella, mujer faro, mujer energía, mujer sanación, mujer íntegra y coherente que escogió caminar a su lado, en virtud, en auto maternaje, en alegría, en valentía y en lágrima transformada en diamante”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚 𝐎𝐫𝐭𝐞𝐠𝐚 • Actriz y presentadora • (@margaritamariaortega)

Durante su intervención también destacó la tranquilidad que siente al poder vivir de acuerdo con sus principios, sin sentir la necesidad de pedir disculpas por su forma de ser o por las decisiones que toma en su camino personal.

Corzo reiteró que su propósito es continuar rodeándose de personas que aporten a su crecimiento espiritual y emocional, y que la acerquen cada vez más a su fe y a los valores que considera fundamentales en su vida.

Su particular ceremonia no tardó en crear comentarios y reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores aplaudieron el mensaje de amor propio y reflexión que quiso compartir con el público.

