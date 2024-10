Silvia Corzo es una figura destacada en los medios colombianos, quien ha sabido transitar exitosamente de la televisión a la esfera de la transformación personal y el bienestar emocional.

Inicialmente, se destacó como presentadora de noticias, su carisma, profesionalismo y belleza la convirtieron en una de las caras más reconocidas de la televisión colombiana.

¿Qué pasó con la presentadora Silvia Corzo?

La expresentadora reveló a Semana las razones por las que dejó a un lado su carrera de más de dos décadas como periodista en medios importantes del país.

Inicialmente, indicó que el primer momento en el que decidió cambiar su vida fue “el primero, fue cuando me enfermé y me di cuenta de que debía hacer cambios en mis tiempos, en el ritmo de vida, la sobreeexigencia en el trabajo por el alto estrés que estaba manejando; un estrés que al pasar el tiempo me enfermó“.

Pues señaló que sentía dolores en sus articulaciones y en los músculos y además tuvo episodios de ansiedad con depresión en el 2015 o 2016.

Luego, indicó que no le hace falta la fama, pues afirmó que cree que nunca fue tan reconocida y tan famosa como muchos otros presentadores, ya que la expresentadora nunca se sintió así, pero, cuando sale a la calle le sorprende que las personas aún la siguen reconociendo y muchos se le acercan a felicitarla por la manera en la que presentaba noticias.

Actualmente, Corzo se dedica a ser terapeuta en cuencos tibetanos y Gong, es ‘coach hall internacional’, conferencista y maestra de un curso de milagros.

En este caso, en su red social de Instagram publica los programas que brinda para la transformación, consciencia y más en las personas.

¿Quién es la pareja de Silvia Corzo?

Se dice que aunque tuvo relaciones anteriores, actualmente no tiene pareja y parece que no está interesada en iniciar un nuevo compromiso sentimental. Estos han sido sus exparejas:

Hernando Toro (1999 – 2004).

(1999 – 2004). Yamit Palacio (2005 – 2006).

Andrés Mora (2006 – 2008).

(2006 – 2008). Mauricio Vélez (2015 – 2016).

(2015 – 2016). Luis Granados (2017 – 2019).

Con su exesposo Hernando Toro tuvieron un hijo quien hoy es Pablo Toro, nacido en el 2001.

