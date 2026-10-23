Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

MUBI Fest Bogotá se presenta como una invitación a sumergirse profundamente en el cine entendido como una experiencia colectiva y transformadora. De acuerdo con declaraciones de los organizadores recogidas por El Espectador, este evento se concibe como un ritual comunitario donde se propicia el encuentro entre espectadores, promoviendo la reflexión y permitiendo que las imágenes proyectadas tengan un impacto duradero y personal. Es precisamente esa dimensión de comunidad la que define la esencia de la propuesta de MUBI Fest, al entender el acto de ver cine como algo que trasciende la simple asistencia a una función.

Sigue a PULZO en Discover

En cuanto a su programación, MUBI Fest Bogotá ofrece dos modalidades de exhibición: funciones en sala con boletería y proyecciones gratuitas al aire libre. Según se explica por parte de la organización, esta decisión responde a la intención de celebrar la diversidad del cine, abarcando distintas geografías, épocas e intereses del público. La selección de películas hace parte de una conversación sobre las múltiples posibilidades expresivas, cuestionadoras e imaginativas del séptimo arte. La sala se presenta como un espacio para una experiencia más íntima, mientras que el aire libre facilita el acceso y la convivencia, permitiendo compartir películas tanto entre amigos y familias como con desconocidos.

Respecto al cine de autor, los organizadores, incluidos quienes han participado activamente en iniciativas como Cine Tonalá Bogotá, reconocen los retos que implica conectar estas propuestas con nuevas audiencias. Sostienen que la clave está en identificar los puntos de encuentro emocional e intelectual que pueden surgir incluso ante películas de universos distintos al propio. No existe una estrategia universal, sino que cada obra requiere un acercamiento particular basado en su naturaleza y el tipo de conversación que puede entablar con el público.

El análisis sobre los cambios en el consumo cultural de Bogotá evidencian transformaciones notables, especialmente tras la pandemia, que debilitó los espacios de exhibición alternativos, como el propio Cine Tonalá. A pesar de una oferta cultural más amplia en la ciudad, los organizadores afirman que los lugares dedicados al cine independiente aún enfrentan dificultades y requieren mayor apoyo institucional y continuidad en el tiempo.

Finalmente, ante la proliferación de contenidos en plataformas digitales y la velocidad con la que se consumen, resaltan el valor de pausar y contemplar el cine de autor como un acto de resistencia y autodescubrimiento. Las películas no solo abren puertas a realidades distintas y cuestionan certezas, sino que también posibilitan transformaciones en quienes se atreven a detenerse a ver más allá de lo evidente. Iniciativas como el MUBI Podcast Encuentros, según las fuentes consultadas, también ayudan a cruzar disciplinas, generaciones y contextos, enriqueciendo el panorama cultural y cinematográfico de Iberoamérica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades gratuitas ofrece MUBI Fest Bogotá para el público?

MUBI Fest Bogotá incluye proyecciones gratuitas al aire libre, lo que permite que personas con distintos intereses puedan acceder sin costo a una selección de películas diversa. Este formato busca fomentar el acceso al cine independiente y propiciar el encuentro comunitario más allá de los espacios tradicionales de exhibición.

¿Por qué es importante el cine de autor en la actualidad?

Según organizadores citados por El Espectador, el cine de autor adquiere relevancia en una época caracterizada por la inmediatez y el consumo rápido, pues ofrece la posibilidad de detenerse, reflexionar y descubrir miradas que cuestionan e invitan a la transformación personal y social. Es una forma de resistir al ritmo acelerado y de abrirse a nuevas perspectivas acerca del mundo y de uno mismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.