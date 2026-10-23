Por: Portal Bogotá

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La seguridad en Bogotá continúa siendo una prioridad en la agenda de las autoridades, quienes recientemente lograron una captura clave tras una intensa persecución policial. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad en la red social X, todo se desencadenó cuando patrulleros de la Policía de Bogotá identificaron un vehículo sospechoso en el barrio Policarpa, mientras adelantaban labores de patrullaje regular. El automóvil, ocupado por tres individuos, despertó la alerta de los uniformados, quienes procedieron a requerir a sus ocupantes para realizar una verificación.

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No obstante, los tripulantes del vehículo desoyeron la orden policial y huyeron rápidamente por la avenida Caracas, intentando evadir el control de las autoridades. En ese momento, la Policía activó el denominado ‘plan candado’. Este operativo consiste en coordinar efectivos para cercar el área de escape y, en este caso, contó con apoyo del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), encargado de gestionar las cámaras de videovigilancia dispuestas en la ciudad.

La persecución, monitoreada en tiempo real por el C4, culminó con el choque del vehículo contra un separador. Los tres ocupantes intentaron escapar a pie, pero la Policía los interceptó y capturó a pocos metros del lugar del accidente. Durante el procedimiento, fue decomisada un arma traumática, un tipo de arma que, si bien no es letal, puede ser utilizada para intimidar o causar lesiones menores.

Una vez recuperado el automóvil, las autoridades certificaron que había sido hurtado bajo la modalidad de atraco en la localidad de Usme. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, quienes, después de las respectivas audiencias, determinaron su reclusión en centro carcelario mientras avanza la investigación.

Este caso, dado a conocer por la propia Secretaría Distrital de Seguridad, destaca la coordinación entre los diferentes sistemas de vigilancia y la acción pronta de la Policía. Además, enfatiza la importancia de que la ciudadanía denuncie casos delictivos a través de la Línea de Emergencias 123, instrumento fundamental para fortalecer las acciones de control y contribuir a una ciudad más segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el plan candado de la Policía en Bogotá?

El plan candado es una estrategia que implementa la Policía de Bogotá cuando se presenta una fuga o persecución de presuntos delincuentes. Consiste en la coordinación de efectivos para cerrar posibles vías de escape y, en casos como este, se apoya en las cámaras de vigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) para rastrear en tiempo real los movimientos de quienes intentan huir.

¿Por qué es fundamental denunciar delitos a la Línea de Emergencias 123?

De acuerdo con la información compartida por la alcaldía y la Policía de Bogotá, denunciar delitos a la Línea de Emergencias 123 es esencial para activar la reacción de las autoridades y facilitar las investigaciones que buscan sancionar a los responsables. Este canal contribuye a fortalecer la seguridad y a que la ciudad avance hacia entornos más seguros y controlados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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